Подарок турфирмам: полицейских пустили в Турцию и Таиланд

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ об исключении Турции и Таиланда из списка стран, не рекомендованных для посещения сотрудниками его ведомства, приводит РИА «Новости» слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

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По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, турпоток из России в Турцию за счет открытия этой страны для сотрудников МВД может вырасти на 3-4%, передает ТАСС.

«России в 2018 году насчитывалось 895 тысяч сотрудников МВД. С учетом членов их семей это, по предварительным прогнозам, может означать прирост турпотока в сотни тысяч человек в год по двум указанным направлениям», — говорится также в сообщении АТОР.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина напомнила, что уход части платежеспособной клиентуры в связи с запретом силовикам на выезд по определенным туристическим направлениям стал одной из причин массовых банкротств туроператоров летом 2014 года, передает «Интерфакс».

«Сейчас клиенты могут вернуться в турфирмы.

Разрешение многочисленным сотрудникам силовых структур выезжать на отдых в две самые популярные страны, несомненно, поменяет ситуацию на туристическом рынке, который переживает сейчас не лучшие времена, в том числе из-за экономической ситуации в стране. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2018 году Турция заняла первое место, а Таиланд второе по количеству поездок россиян с целью туризма», — рассказала Тюрина.

Неделей ранее генеральный директор Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для допущенных к секретной информации руководителей своей госкорпорации и в целом предприятий ракетно-космической отрасли, передает ФАН.

«Выпущен приказ по отрасли о более жестких требованиях при выезде за рубеж сотрудников госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли, в первую очередь это относится к руководящему персоналу», — рассказали источники.

Документ выпущен под грифом ДСП (для служебного пользования). По словам компетентных источников, изложенные в приказе требования написаны в жесткой форме, но соответствуют российскому законодательству.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, что космические технологии России составляют государственную тайну, которую необходимо сохранять, поэтому приказ Рогозина актуален.

«Считаю вполне естественным решение руководителя Роскосмоса

повысить требования к носителям секретной информации при выезде за рубеж.

Шаг оправдан, и, я думаю, все служащие корпорации с пониманием отнесутся к этому решению. Дело еще же в том, что Роскосмос — это не только гражданские, но и военные пуски, ведь все это продукция двойного назначения, и нельзя допустить утечек технологий. Поэтому это абсолютно правильное и адекватное решение», — пояснил депутат.

Интересно, что за два дня до этого Верховный суд России признал законным запрет полицейским на отдых за рубежом. В судебную инстанцию поступил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных с просьбой аннулировать подпункт приказа МВД, запрещающий сотрудникам полиции, имеющим допуск к государственной тайне, выезжать за пределы страны в личных целях.

«Суд решил: в удовлетворении искового заявления Лужных отказать», — огласила решение судья Алла Назарова.

В ходе прошлого слушания представители Максима Лужных также просили признать недействующим подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ» недействующим в отношении только тех полицейских, которые не имеют доступ к гостайне.

Причиной подачи иска стало его увольнение из-за поездки в Болгарию и Доминиканскую республики в 2016 году. Представитель МВД в суде заявил, что отстранение от службы произошло ввиду дисциплинарного проступка: в рапорте сотрудник написал, что будет отдыхать в Сочи, что добавило ему три дополнительных отпускных.

Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году, передает НСН. Соответствующий список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок, тогда был обнародован МИДом. В дальнейшем в него вносились изменения. Так, например, силовикам разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, однако самые популярные для отдыха страны, Турция и Таиланд, находились по-прежнему под запретом, передает «Коммерсант».