Отомстил новому ухажеру: кровавая расправа в Омске

В Ленинский суд города Омска поступило уголовное дело в отношении 23-летнего и 22-летнего мужчин, которые обвиняются в убийстве 21-летнего местного жителя — предположительно, на почве ревности. Об этом сообщает издание «Новый Омск».

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По данным следствия, обвиняемые состояли в отношениях с 20-летними девушками, вместе с которыми они снимали квартиру на улице 6-я Ленинградская. Одна из пар даже успела завести ребенка. Через некоторое время обе пары разошлись — девушки вскоре обзавелись новыми возлюбленными и пригласили их жить к себе. Парни, узнав об этом, решили отомстить соперникам.

«Взяла Валерия трубку и передала ее какому-то молодому человеку. Он стал говорить, чтобы мы шли далеко и надолго матами. Что это наши девушки, это моя жена будет будущая. Мы решили наказать их. Сначала думали просто пойти и кулачно разобраться. Но потом поняли, что нужно еще сильнее попугать», — пояснил 23-летний злоумышленник на допросе.

Молодые люди выпили бутылку водки на двоих, взяли кухонные ножи и вошли в квартиру с помощью сохранившихся у них ключей. На глазах у хозяек квартиры и полуторогодовалого ребенка злоумышленники напали на своих соперников.

22-летний подозреваемый свою вину признал. Данный поступок он объяснил тем, что не мог допустить появления в квартире, где живет его ребенок, нового мужчины. Он рассказал, что сам прошел в комнату и нанес сопернику ножевое ранение. «Я захожу обратно в комнату и понимаю, что мы натворили что-то невероятное. Я видел у него в груди рану, и он хрипел», — рассказал обвиняемый.

2 апреля около 02.00 прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело 21-летнего молодого человека. Еще один — 24-летний — был серьезно ранен, его срочно госпитализировали. Омские следователи предварительно выяснили, что ЧП произошло на почве ревности.

«23-летний подозреваемый нанес несколько ударов ножом в грудь и спину 21-летнему потерпевшему, а 22-летний подозреваемый нанес удар ножом в колено 24-летнему потерпевшему, после чего пытался оказать ему помощь, но затем ревнивцы, пытаясь избежать ответственности, скрылись с места преступления», — уточнили в региональном СК.

Далеко убежать молодым людям не удалось, их задержали в тот же день. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Ранее похожий инцидент произошел в городе Похвистенево Самарской области. По данным следствия, 26-летний Александр узнал, что его возлюбленная общается с неким Эльмиром. Вечером 8 июня злоумышленник с помощью смс-сообщений заманил своего соперника в квартиру.

В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора на почве ревности — Александр схватился за нож и нанес несколько ударов в грудь и живот оппоненту. Это произошло в ночь с 8 на 9 июня — позже злоумышленник завернул тело Эльмира в ковер и отвез на машине убитого тело за город.

Там 26-летний молодой человек поджег автомобиль и скрылся. В ГУ МЧС России по Самарской области отмечали, что сообщение о пожаре поступило 9 июня в 00:57. Горел автомобиль «Газель» в поселке Матьян: в 200 метрах от автодороги Похвистнево — Нижнее Аверкино. Огонь тушили 3 человека. Пожар был ликвидирован в 01:18 — внутри автомобиля нашли тело погибшего мужчины. Экспертиза позже подтвердила, что 29-летнего молодого человека убили, а затем попытались сжечь.

«Сейчас некоторые издания пишут, что якобы у брата были отношения с замужней дамой, и с ним расправился разгневанный супруг. Это неправда. Девушка эта не замужем. Парень, который замешан в преступлении, — не муж, а какой-то ее ухажер», — сообщал местным СМИ брат погибшего.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Еще одна трагедия произошла утром 30 апреля 2019 года в городе Рубцовске Алтайского края. Там 70-летний мужчина на почве ревности нанес два ножевых ранения шеи своей 30-летней супруге. От них женщина скончалась на месте ЧП.

«После убийства мужчина позвонил соседке и сообщил о случившемся, попросив вызвать сотрудников полиции. Затем он переодел супругу в свадебное платье», — сообщали в региональном СК.

Там отметили, что затем злоумышленник попытался свести счеты с жизнью. У супругов осталась десятилетняя дочь — ее передали на воспитание родной бабушке, заключили в ведомстве.