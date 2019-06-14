Смерть в Бахрейне: чем закончилась райская жизнь россиянки

Следователи уточняют информацию о том, что в Королевстве Бахрейн при загадочных обстоятельствах погибла уроженка Пермского края Любовь Мезенцева. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. «Подключены необходимые службы, сотрудники СК и полиции», — цитирует РИА «Новости» заявление ведомства.

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Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что под окнами одной из гостиниц Бахрейна обнаружено тело 22-летней гражданки РФ. Ее сестра Светлана Евдокимова рассказала, что за несколько месяцев до гибели Мезенцева познакомилась с жителем Бахрейна по имени Хасон, который пригласил ее жить к себе.

«Наверно, они стали общаться на сайте знакомств. Люба мало что рассказывала про себя. И в марте этого года сестра сообщила нам с мамой, что уезжает к нему. Мы испугались, конечно, не пускали ее. Но Люба все равно уехала — такой у нее характер был»,

— рассказала собеседница сайта kp.ru.

Светлана несколько раз общалась с Хасоном: однажды мужчина позвонил ей сам и говорил что-то на ломаном русском, еще раз они связывались по видеосвязи. По словам Евдокимовой, в Бахрейне ее сестра не работала, Хасон ее полностью обеспечивал.

«Она и нам деньгами помогала, каждый месяц хотя бы по две-три тысячи присылала. Сестра рассказывала, что Хасон ее и по ресторанам водит, и гуляют они много. Все у них было хорошо. Лично нам Хасон показался адекватным парнем», — пояснила родственница.

При этом Любовь рассказывала о своей жизни не очень подробно, так ее семья не знала, чем она занималась и в каком городе жила. В мае Любовь и Хасон расстались, и девушка стала жить одна, однако мужчина продолжал поддерживать ее деньгами.

О гибели сестры Евдокимова узнала 5 июня от ее подруги из Бахрейна. По телефону девушка рассказала, что Мезенцеву якобы вытолкнули из окна гостиницы. «У меня, конечно, сразу шок. Стала звонить в консульство, мне толком ничего не говорят. Не знаю до сих пор, что случилось», — говорила сестра погибшей 13 июня.

Она убеждена, что девушка не могла совершить суицид. Попытки связаться с Хасоном оказались безуспешными. Подруга Любы также сообщила ее семье, что полиция уже задержала двух подозреваемых в преступлении. В пятницу, 14 июня, друг погибшей Николай Байбуров сообщил телеканалу «360» уточненную информацию: «Там следствие идет. Девять человек задержаны пока».

Сразу после известия о гибели сестры Евдокимова обратилась в посольство РФ в Бахрейне, чтобы родственникам помогли транспортировать тело погибшей на родину. Однако там отказали, так как Мезенцева не являлась туристкой и страховки у нее не было. Тогда семья погибшей открыла сбор средств для перевозки тела в соцсетях. В пятницу, 14 июня, Евдокимова сообщила РИА «Новости», что необходимая сумма почти собрана.

Пресс-секретарь консульства РФ в Бахрейне Ярослав Левин сообщил, что работники диппредставительства в курсе произошедшего, однако пока рано говорить, что именно случилось в тот день. Что касается транспортировки тела, то это процесс не быстрый.

«По обычной практике тело транспортируется на Родину. Но это не проходит мгновенно. Я более чем уверен, что тело будет доставлено на Родину. Пока надо подождать», — пояснил он.

Приятель погибшей в свою очередь отметил, что родственникам Мезенцевой недавно звонили из Бахрейна и сказали, что труп девушки отдадут на следующей неделе.

В прошлом году в Пермском крае осудили банду, которая три года продавала россиянок в сексуальное рабство на Ближний Восток. Как установило следствие, организатор банды — 43-летняя жительница города Чайковский Ольга Горячих и шесть ее подельников. Они вербовали девушек на территории Пермского края, Челябинской области и Республики Удмуртия. Им предлагалась высокооплачиваемая работа в сфере обслуживания за рубежом.

В случае согласия россиянкам покупали билеты за границу, а по прибытии в страну назначения селили в бордель и заставляли заниматься проституцией под угрозой физической расправы. У жертв отбирали документы и все средства связи. Потерпевшие были лишены свободы передвижения, а также постоянно находились под присмотром охраны и персонала отеля. За каждую отправленную за рубеж девушку члены банды получали из-за границы по одному миллиону рублей.

Потерпевшими по делу были признаны 23 девушки, однако СМИ сообщали, что сексуальных рабынь было намного больше — не менее 50. Большинство из них не стали заявлять о том, что их удерживали в сексуальном рабстве.

Суд приговорил Ольгу Горячих к шести годам колонии. Защита остальных членов банды смогла доказать, что подозреваемые всего лишь искали и вербовали девушек, но поскольку те ехали за рубеж добровольно, действия подсудимых не подпадают под статью о торговле людьми. Уголовную статью в деле переквалифицировали на менее тяжкую — «Вовлечение в занятие проституцией». Одна из участниц банды получила 5 лет и 5 месяцев тюрьмы, остальные — от трех с половиной до шести лет колонии.