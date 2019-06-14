Чума на Украине? Блокада Крыма ведет к катастрофе

Водная блокада Крыма, а именно — Северо-Крымского канала, со стороны киевских властей создала на самой Украине угрозу экологической катастрофы – сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, вода начала затапливать село Раденск Херсонской области – и это только начало.

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«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — указал политик.

По его словам, вина в происходящем полностью лежит как на местных, так и на республиканских властях, передает ФАН.

«Дренажная система и Северо-Крымский канал строился не для тупых и не для блокады. А для увеличения пахотных земель, лесных угодий, и для развития сельского хозяйства, выращивания плодовых, ягодных культур — земледелия. Сегодня из-за действий чиновников, нацистских батальонов и их командиров, наподобие [Рефата] Чубарова, [Ленура] Ислямова, [Мустафы] Джемилева», — пояснил бывший парламентарий.

Он добавил, что до 2014 года дренажная система и насосы работали и выкачивали лишнюю воду. Сейчас же – даже если отремонтировать насосы — воде все равно будет некуда уходить, так как Северо-Крымский канал заблокирован, передает НСН.

«Если так и дальше будет продолжаться, то

мы в скором будущем увидим самые опасные болезни: кишечные, чума, холера.

Уже сегодня надо подниматься, заставить срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций, дренажной системы», — призвал политик.

В марте нынешнего года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании в нижней палате парламента специальной рабочей группы, которая должна будет оценить ущерб, нанесенный действиями Украины экономике Крымского полуострова.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», — заявил спикер.

Володин отметил, что это позволит депутатам «выйти на решение, в основе которого будут обоснованные цифры, факты».

«И дальше уже мы с вами будем рассматривать этот материал для последующего по нему принятия решений», — подчеркнул парламентарий.

О намерении обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от его нахождения в ее составе Володин заявил еще 15 марта на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию присоединения полуострова к России.

В декабре прошлого года бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире украинского телеканала NewsOne заявил, что из-за разрыва отношений с Крымским полуостровом Киев ежегодно теряет сотни миллионов долларов.

По его словам,

эти средства могли бы пойти на развитие экономики Украины, однако страна из-за блокады полуострова несет «колоссальные потери».

«То, что завалили вышки, которые передают электроэнергию в Крым, — это тоже негативный вклад», — добавил политик. Он также заявил, что Украина оставила Крым без водоснабжения, чтобы «крымчане еще больше полюбили материковую Украину».

За месяц до этого российские спецслужбы задержали в Крыму 22-летнего боевика экстремистской группировки, подконтрольной объявленному в федеральный розыск Ленуру Ислямову, крымчанин подозревается в участии в так называемой «экономической блокаде Крыма».

«Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и УФСБ России по РК и городу Севастополю при силовой поддержке Центра специального назначения ФСБ и Росгвардии задержали активиста незаконного вооруженного добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана «Аскер», лидером которого является один из организаторов энергетической и товарной блокад Крыма Ленур Ислямов», — говорилось в сообщении силовиков.

Экономическая блокада Крыма со стороны Украины — действия активистов общественных организаций Украины и официальные меры украинского руководства по воспрепятствованию экономическим связям с территорией Крыма.

Была начата в сентябре 2015 года по инициативе группы лидеров Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России). Объявлялась организаторами как «гражданская блокада Крыма», имевшая целью прекращение поставок продовольствия. Была также перекрыта железнодорожная ветка, по которой осуществлялись поставки сырья (ильменитовой руды) для промышленных предприятий Крыма.

В октябре 2015 года крымскотатарскими и украинскими активистами были предприняты первые попытки ввести «энергоблокаду» Крыма путем повреждения на территории Херсонской области опор линий электропередачи, связывающих полуостров с континентальной Украиной.

В ноябре неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей территории самой Украины. При этом активисты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения Крыма. Позже энергоснабжение было восстановлено силами российских специалистов.