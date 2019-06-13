Шквалистый ветер и град: Москва идет на грозу

В пятницу к Москве подойдет теплый атмосферный фронт — в городе пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Дневная температура в пятницу, 14 июня, составит +23…+25°С. Ночью вероятность осадков и грозовых явлений сохранится, а столбики термометров опустятся до +15…+17°С. Ветер прогнозируется юго-западный 3-9 м/с, при грозе — даже порывистый. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., что близко к норме.

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МЧС даже сделало экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре, передает РИА «Новости». Отмечается, что непогода придет в столицу в ближайшие часы.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — сообщили в МЧС.

А в Москве, тем временем, стартует очередной фестиваль, который продлится до 23 июня — остается надеяться, что гроза не распугает его участников. «Москва — Париж — Москва» морально готовит жителей столицы к открытию выставки «Щукин. Биография коллекции» в Пушкинском музее, — она стартует 19 июня — и по этому случаю на пяти бульварах столицы будут давать мастер-классы по живописи. На Покровском бульваре можно уподобиться Анри Тулуз-Лотреку и рисовать афиши, на Тверском — вообразить себя Ван Гогом и изобразить подсолнухи или какие-нибудь другие цветы, на Сретенском вас ждет перевоплощение в Жоржа Сера — там будут учить рисовать цирковые зарисовки, на Страстном вы уже превратитесь в Эдгара Дега — разумеется, там мастер-классы посвящены балету.

И, наконец, Чистопрудный бульвар: там учат рисовать акварели. И, между прочим, это непросто — иные художники стараются держаться подальше от расплывающихся красок, но участники мастер-класса — не из трусишек.

15 июня, в субботу, в Московском регионе снова ожидаются дожди и грозы. Будет нежарко: температура в дневное время составит +21…+23°С. Ближе к ночи осадки прекратятся, в городе будет облачно с прояснениями, похолодает до +9…+11°С. Ветер юго-восточный и южный - 2-7 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 745 мм рт. ст.

Дожди не должны помешать проведению фестиваля фуд-траков в Сокольниках, где обещают мороженое и прочую уличную еду, которую можно купить и съесть, не отходя от фургончика. Если бургеры давно и прочно обосновались в списке ваших любимых блюд, вам сюда.

В воскресенье, 16 июня, дожди постепенно прекратятся. Днем будет без существенных осадков и с температурой +22…+24°С. Ночью похолодает до +9…+11°С. Ветер в течение дня северо-западный, 2-8 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 749 мм рт. ст., что выше нормы.

Выходной день, да еще и без осадков — хороший повод опробовать экзотические средства передвижения, которые в этом году можно арендовать в московских парках. Беговелы в Царицыно и Перовском парке, понициклы (да, это действительно маленькие механические лошадки) — в Измайловском, тандем-велосипеды в «Кузьминках» и «Садовниках», дрифт-карт — в Лианозовском. А еще в столичных парках катаются на роликах, велосипедах, самокатах — пешеходы там оказываются в грустном меньшинстве.

17 июня, в понедельник, антициклон вытеснит дождевые облака и вернет столице солнечную погоду. Дневная температура составит +26…+28°С, а ночная опустится до +13…+15°С. Ветер днем юго-западный, 3-8 м/с, а ночью юго-восточный, 1-6 м/с. Атмосферный фон повышенный — 750 мм рт. ст.

Вернувшуюся жару предлагаем отметить холодным супом на ужин. И нет, давайте на этот раз это будет не окрошка и не гаспаччо, который подают уже летом в каждой столовой, а французский суп вишисуаз. В сливочном масле нужно потомить в кастрюле репчатый лук и лук-порей, плеснуть туда белого вина, добавить картофель, овощной бульон и варить на медленном огне до готовности. В конце нужно это все посолить и поперчить, взбить блендером или протереть через сито, после чего добавить молоко и сливки и дождаться, пока суп остынет.

Во вторник, 18 июня, характер погоды в Москве будет неустойчивым. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы — температура при этом прогнозируется в районе +24…+26°С. Ближе к ночи осадки прекратятся, но и столбики термометров опустятся — до +11…+13°С. Ветер юго-западный, западный, 2-8 м/с. Атмосферное давление понизится до отметки в 747 мм рт. ст., что около нормы.

В среду, 19 июня, синоптики снова не исключают кратковременных дождей с грозами. Ожидается, что днем воздух прогреется до +23…+28°С, а ночью похолодает до +12…+17°С. Ветер в течение дня юго-западный, 4-9 м/с — при грозе с порывами. Атмосферный фон — 748 мм рт. ст.

В этот вечер в парке «Зарядье», где каждую неделю рассказывают о чем-нибудь важном, Виктория Касамара, проректор НИУ ВШЭ, ждет родителей на лекцию «Зачем ребенку каникулы». И действительно, это сложный вопрос: лучше бы ходили в школу и не маялись от безделья. Однако специалист расскажет, чем занять свое дитя, чтобы торчало все лето у компьютера, но и не ходило по подъездам и не связывалось с дурными компаниями.

20 июня, в четверг, через столицу пройдет холодный фронт, который понизит температуру. Могут вернуться в город и ливневые дожди с грозами. Днем столбики термометров опустятся до +18…+23°С, а ночью до +9…+14°С. Ветер западный, 5-10 м/с — при грозе будет порывистым. Атмосферное давление немного понизится и составит 743 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

В конце недели в Москву с северо-запада начнет поступать теплый воздух. Осадков в городе не ожидается. Днем в пятницу, 21 июня, потеплеет до +23…+28°С, а ночью столбики термометров опустятся до +9…+14°С. Ветер в течение дня северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферный фон выше нормы — 750 мм рт. ст.

Когда становится так тепло и сухо, появляется единственный вариант развлечения на вечер: уйти с работы пораньше, постоять пару часов в пробках на Ленинградском или Ярославском шоссе, а потом — вдохнуть свежий дачный воздух, переодеться в тренировочные штаны и майку, поправить упавшую ветку яблони. нарвать свежего лука и развести, наконец, мангал. Приятных выходных!