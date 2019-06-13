Плод-убийца: какой фрукт регулярно уносит жизни

В Индийском штате Бихар уже 53 ребенка умерло в результате употребления в пищу плодов дерева личи. Агентство PTI отмечает, что такая ситуация создает вероятность возникновения в стране эпидемии энцефалита, который развился у детей на фоне поедания фрукта.

На данный момент в больницах остаются 40 человек — при этом десятки продолжают поступать из населенных пунктов Бихара. У пострадавших наблюдаются лихорадка, головная боль, а также снижение уровня глюкозы в крови. Врачи полагают, что данные симптомы связаны с содержанием токсинов в плодах.

Отметим, что родиной дерева личи является Китай. Его плоды также называют «Драконьими глазами», так как в разрезе фрукт похож на зрительный орган. В пищу употребляется лишь его мякоть. Плод очень популярен и экспортируется по всему миру. Востребован фрукт не только за свои необычные вкусовые качества, но и за невероятную пользу — его широко используют в восточной медицине. Он содержит в себе большое количество воды, а также комплекс витаминов, который помогает бороться с авитаминозом.

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Эксперты отмечают, что спелые плоды дерева не являются запрещенными или опасными к употреблению для человека. Исключение составляют лишь люди с аллергией на фрукт.

Врачи уверены, что массовое отравление детей связано не с вредностью плодов, а с экономией производителей на качественных удобрениях. Часто в погоне за прибылью предприниматели приобретают для обработки деревьев самые дешевые ядовитые химические препараты, которые после созревания фрукта остаются на кожуре, проникают в мякоть и попадают в организм человека после употребления плода.

Музаффарпурский район Индии, где неоднократно возникала болезнь, славится своими плантациями личи. С 1995 года здесь постоянно фиксируются вспышки заболевания в летние месяцы — как правило, в период созревания фрукта.

Согласно медицинским исследованиям, в период с 2008 по 2014 год в Индии, особенно в штатах Уттар-Прадеш и Бихар, было зарегистрировано более 44 тыс. случаев заболевания и почти 6 тыс. случаев смерти от энцефалита, пишет издание Gulf News.

В 2014 году в британском журнале о медицине Lancet было опубликовано расследование, которое провела Международная исследовательская группа. Эксперты выяснили, что причиной повышенной смертности в это время года являются плоды личи в незрелом виде, которые содержат смертельно опасные токсины. Эксперты считают, что заболеванию особенно подвержены подростки до 15 лет, которые употребляют фрукты натощак.

Всего врачи исследовали около 400 заболевших детей — следы какой-либо инфекции в их организмах найдены не были. Тем не менее у всех детей наблюдался низкий уровень глюкозы в крови. При опросе родителей было выявлено, что все пострадавшие дети в течении последних суток до заболевания ели плоды личи, многие – на голодный желудок. При том дети, которые перед употреблением плодов ели, заболевали с меньшей вероятностью.

После того, как причины заболевания были обнародованы, местные врачи попросили родителей проследить за тем, чтобы дети не ели плоды личи натощак, а также в принципе сократили употребление фрукта. В результате данных мер детская смертность упала за год до менее 50 случаев.

Нейрохирург Челладурай Пандиан Харихаран считает, что вспышки энцефалита в Индии имеют сильный сезонный характер, который ограничен географическим диапазоном.

«При правильном лечении большинство детей полностью выздоравливают. У меньшей части пациентов с тяжелой формой заболевания все может закончиться комой или смертью. В некоторых случаях пациенты, пережившие энцефалит, в дальнейшем могу страдать слабостью или отсутствием мышечной координации, проблемами с памятью, параличом, нарушением слуха, зрения или речи», — рассказал он Gulf News.

Отметим, что в России в 2018 году было зафиксировано 87 случаев заболевания энцефалитом. По данным Роспотребнадзора, это ниже уровня 2017 года и не превышает средних значений за пятилетний период.

Заслуженный врач России Наталья Толоконская 1 июня 2019 года призвала жителей Сибири не бояться клещевого вируса энцефалита, а наоборот — видеть пользу в распространении случаев заболевания. «Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям», — пояснила медик.