Намеренно подожгли венки: в Серове уничтожили Вечный огонь

В городе Серове Свердловской области двое детей осквернили памятник в честь победы в Великой Отечественной войне. Мальчики подожгли венки, возложенные к мемориалу, от Вечного огня и вскоре убежали. Инцидент был запечатлен на камеру наблюдения.

На видео видно, как два школьника намеренно поджигают венки. В какой-то момент огонь разрастается слишком сильно и нарушители поспешно скрываются с места преступления.

По словам пресс-секретаря регионального ГУ МВД России Валерий Горелых, инцидент произошел 11 июня. Сообщение о нем поступило в полицию днем во вторник. Позже выяснилось, что к происшествию причастны двое несовершеннолетних.

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«На указанный адрес оперативно прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые проанализировали запись с камер видеонаблюдения и опросили местных жителей. Позднее выяснилось, что ими оказались два мальчика шести и семи лет», — пояснили в МВД.

Отмечается, что оба ребенка воспитываются в неполных семьях без отцов. С помощью видеоматериалов с камер наружного наблюдения и опроса жителей района сотрудникам полиции удалось установить личность причастных к нарушению детей — ими оказались мальчики семи и шести лет.

В настоящее время полиция проверяет обстоятельства инцидента. Не исключено, что по итогам расследования в отношении родителей мальчиков будет заведено административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Она предусматривает штраф в размере до пяти тысяч рублей или арест на срок до пяти суток.

Как пишет портал Ura.Ru, в результате ЧП в Серове были перенесены запланированные на 22 июня мероприятия. «Новое место уточняется. На Вечном огне проводить мероприятия невозможно, так как мы не успеем привести его в порядок после пожара», — сообщили в мэрии, отметив, что специалисты пока не составили сметы ремонта памятника.

В тот же день, 11 июня, в Саратове школьники осквернили памятник Борцам революции 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

По словам очевидцев, группа подростков изрисовала дорожки сквера и сам постамент белой краской. Снимки были опубликованы в соцсетях. На них видно нарисованные на асфальте фразы «Слава школьникам!» и «Любовь — могила».

По данным силовиков, по подозрению в содеянном задержаны четыре подростка: первым двум 15 лет, а остальным по 13 и 14 лет. В отношении родителей юношей составлены административные протоколы. Дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Еще один инцидент произошел 2 июня в городе Вольске Саратовской области. Там подростки осквернили Поклонный крест. Юноши выложили фотографии в соцсети, где видно, как они забрались на деревянный крест и, стоя на нем, показывали в камеру средний палец.

Глава Вольского района Виталий Матвеев сообщил, что по факту вандализма будет проведено тщательное расследование. «Считаю, что фотографии с Поклонного креста надо в первую очередь показать родителям, чтобы посмотрели, кого они воспитали», — пояснил он.

Позже Вольская межрайонная прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснила личности подростков — ими оказались учащиеся гимназии и лицея. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах Саратовской области, оба подростка из благополучных семей.

Случаи вандализма случаются не только в России, но и в зарубежных странах. Там, 16 апреля 2019 года, под Киевом пьяные дети ограбили сахарный завод и устроили погром на кладбище. Сообщается, что нарушителями были четверо мальчиков – два подростка по 13 лет и двое детей по 10 и 9 лет.

После ограбления завода, расположенного в городе Узине, юные злоумышленники продали украденное и купили на вырученные деньги алкоголь. После этого они поехали развлекаться в село Малая Антоновка — там они устроили погром на местном кладбище.

«К оперативному работнику полиции обратился представитель сельской общины о том, что в селе Малая Антоновка на местном кладбище дети повредили могилы. Полицейский сразу вызвал на подмогу своих коллег. Уже через несколько минут на месте происшествия работали группа реагирования патрульной полиции, другие оперативники и работники ювенальной превенции», — уточнили в пресс-службе полиции Киевской области.

Еше один инцидент 8 апреля произошел в Бурятии. Там недалеко от села Буй дети разгромили около 40 надгробий на кладбище. Об этом сообщали в местном МВД. По данным полиции, по подозрению в вандализме были задержаны двое школьников 8 и 9 лет. Позже они рассказали, что повредили надгробия из баловства.

На родителей вандалов был составлен протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семьи поставили на профилактический учет.