Лето отменяется: Москву ждет резкое похолодание

Температура воздуха в Московском регионе резко опустится. С таким предупреждением выступили синоптики центра погоды «Фобос».

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«В четверг, 13 июня, в столице заметно посвежеет — к утру температура понизится до 10-12°С, днем ожидается всего до 22°С. Тем самым, температура вернется в рамки нормы», — сообщили специалисты.

В «Фобосе» также отметили, что всю прелесть прохлады москвичи смогут оценить в ночь с четверга на пятницу.

Температура воздуха в столице опустится до +10°С, в то время как в области столбики термометров и вовсе будут показывать от 5 до 10°С. Местами — до 1°С.

Однако в полной мере насладиться прохладой уставшим от жары москвичам не удастся: жара вернется в регион уже в пятницу. «В дневное время вновь начнет усиливаться жара, и столбики термометров поднимутся до 25-27°С, в Подмосковье до плюс 28°С», — говорится в сообщении.

Синоптики также обратили внимание, что предстоящие выходные обещают быть мокрыми: фронтальные разделы вновь наберут активность, в связи с чем в столице пройдут дожди. Однако теплую погоду они не собьют – даже ночью температура будет держаться в рамках 11-16°С, а в дневное время дойдет и до 27°С.

Ранее о том, что москвичей ждут дожди и прохладная погода по ночам, предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также сообщил «Интерфаксу», что в целом температура воздуха будет оставаться высокой.

«В целом жаркая погода, но я обращаю внимание на два дня: на понедельник и на четверг», — отметил специалист.

Так, по словам синоптика, в четверг, 13 июня, через столичный регион пройдет атмосферный фронт. Вместе с собой он принесет дожди и небольшое похолодание — на 7-10 градусов. Такая температура воздуха, по словам Вильфанда, является нормальной для июня в этом регионе.

«Теплая, но не изнуряюще жаркая погода. И ночи не такие жаркие», — заявил Роман Вильфанд.

Долгожданная прохлада должна стать настоящим спасением для москвичей, уставших от аномальной жары в регионе. Кроме того, ранее синоптики также напугали горожан погодной гипоксией – пониженным содержанием кислорода в воздухе.

Как сообщали «Метеоновости», погода в столичном регионе в дневные часы будет характеризоваться духотой и перегревом. В то же время, атмосферное давление в регионе будет повышенным, а геомагнитный фон неустойчивым.

«Это наиболее биотропные сочетания внешних факторов, поэтому метеозависимым людям придется не легко», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, в такую погоду плохое самочувствие может угрожать людям с болезнями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической кислородной недостаточностью и перенесшим сосудистые катастрофы.

Тем не менее, нынешние погодные условия представляют опасность не только для людей, но и для природы. Установившаяся жара повышает риск пожароопасности. В связи с этим Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе на четверг, 13 июня.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – говорится в сообщении.

Что касается летней погоды в целом, то ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам переменчивую летнюю погоду, которая совместит в себе и грозы, и жару.

«Летняя погода, конечно, достаточно неустойчивая, и на территории нашей страны для этого времени характерно развитие конвективных процессов, то есть это дожди ливневые, шквалистые ветры. Они будут перемежаться с жаркой погодой», — рассказал директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По случаю угрозы жары в Роспотребнадзоре уже выпустили ряд рекомендаций, как сберечь себя от перегрева. В частности, там напомнили о негативных последствиях жары для здоровья людей — в первую очередь пожилых и детей, независимо о того, находятся ли они помещениях или на открытой местности.

Чтобы минимизировать вред, специалисты советуют ограничить пребывание на улице, а также избегать физических нагрузок и почаще проветривать помещения. Кроме того, жителям столицы стоит надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки и не пренебрегать головными уборами, солнцезащитными очками и зонтиками. Все это в совокупности может помочь защититься от солнца.

Следует пересмотреть и рацион питания — в частности, отказаться от жареной пищи и свести к минимуму потребление мяса, заменив его рыбой или морепродуктами. Чтобы избежать обезвоживания, которое в жару становится особенно распространенным явлением, необходимо пить большое количество жидкости — чай, минеральную воду, отвар из сухофруктов и так далее.

Однако удивляться жаркой погоде не стоит, так как повышенные летние температуры постепенно становятся нормой для жителей европейской части России. По словам завлабораторией климатологии Владимира Семенова, за последние 100 лет среднемесячная температура мая выросла больше чем на три градуса.

«Если брать тренд за последние 100 лет, тут потепление будет непрерывное за все сезоны. В мае — больше чем на три градуса, в июне – на два, июле – на три и в августе – на два градуса. За последние 30 лет в мае среднемесячная температура выросла почти на четыре градуса», — заключил эксперт.