Летят головы: дело против Голунова закрыто. LIVE

МВД закрыло дело Ивана Голунова — онлайн

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревали в причастности к сбыту наркотиков. Дело было закрыто в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления. Журналиста освободят из-под домашнего ареста во вторник, 11 июня. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД по делу Голунова направлены в СКР. «Газета.Ru» следит за новостями в онлайн-режиме.
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17:37

Между тем столичные власти согласовали марш в поддержку Голунова в Москве — он пройдет 16 июня на проспекте Сахарова, пишет RT.

17:25

Также Колокольцев принял решение ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об отставке главы московского УВД по ЗАО, генерал-майора полиции Андрея Пучкова, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве, генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

«Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — заключил министр.

17:19

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — заявил министр внутренних дел.

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Иван Голунов в зале суда, 8 июня 2019 года

Иван Голунов в зале суда, 8 июня 2019 года

Евгений Фельдман для «Медузы»
17:17

Сообщается, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД по делу Голунова были направлены в главное управление СКР. На время проверки полицейские, которые задерживали Голунова, будут отстранены от работы. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

17:15

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Министерство внутренних дел РФ приняло решение о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова. Силовики не смогли доказать его причастность к сбыту наркотических веществ. Молодого человека освободят из-под домашнего ареста уже сегодня. Мы будем следить за новостями в онлайн-трансляции.