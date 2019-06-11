Летят головы: дело против Голунова закрыто. LIVE

Между тем столичные власти согласовали марш в поддержку Голунова в Москве — он пройдет 16 июня на проспекте Сахарова, пишет RT.
Также Колокольцев принял решение ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об отставке главы московского УВД по ЗАО, генерал-майора полиции Андрея Пучкова, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве, генерал-майора полиции Юрия Девяткина.
«Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — заключил министр.
«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — заявил министр внутренних дел.
Сообщается, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД по делу Голунова были направлены в главное управление СКР. На время проверки полицейские, которые задерживали Голунова, будут отстранены от работы. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Министерство внутренних дел РФ приняло решение о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова. Силовики не смогли доказать его причастность к сбыту наркотических веществ. Молодого человека освободят из-под домашнего ареста уже сегодня. Мы будем следить за новостями в онлайн-трансляции.