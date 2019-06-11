Летят головы: дело против Голунова закрыто. LIVE

Также Колокольцев принял решение ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об отставке главы московского УВД по ЗАО, генерал-майора полиции Андрея Пучкова, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве, генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

«Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — заключил министр.