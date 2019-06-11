Стрельба на экзамене: что не поделили школьники и полицейские

Следственный комитет Чеченской республики начал проверку массовой драки со стрельбой из автоматического оружия в одной из школ Грозного. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

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«Организована доследственная проверка по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами на территории, прилегающей к одной из школ», — рассказали в СК.

В понедельник, 10 июня, в сети появилась видеозапись массовой драки между молодыми людьми в белых рубашках. Среди шума и криков толпы также слышны звуки выстрелов.

По данным телеканала НТВ, столкновение произошло возле школы №54 — в этот день учащиеся сдавали основной госэкзамен (ОГЭ). Когда между подростками завязалась потасовка, их пришлось разнимать охранникам. Осознав, что справиться с буйными школьниками не получается, они вызвали полицию.

Приехавшим на место правоохранителям также не удалось повлиять на развитие событий мирным путем. На кадрах видео видно, как они грубо расталкивают учащихся. После этого полицейские стали стрелять в воздух, чтобы разогнать детей.

В то время как следователи проводят проверку инцидента, в СМИ распространились разные версии причин произошедшего. Так, источник сайта kp.ru утверждает, что изначально конфликт возник между девятиклассником и полицейским, сделавшим ему замечание из-за шпаргалки.

Молодой человек якобы попытался пронести запрещенные материалы на ОГЭ, из-за чего стражи порядка не допустили его к экзамену. Изначально школьник попытался договориться с правоохранителем, однако вскоре словесная перепалка переросла в драку. В нее вмешались и другие школьники, в связи с чем полицейским пришлось начать стрелять в воздух из автоматов.

По другой версии, конфликт мог возникнуть между школьником и полицейским из-за резких слов последнего в адрес матери подростка. Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, молодой человек заступился за родственницу, после чего правоохранитель его ударил. Отстоять честь друга решили другие ученики — в результате завязалась массовая потасовка.

Ранее, 24 мая, дракой также закончился последний звонок в школе поселка Юрино в Марий Эл. Девятиклассник набросился на депутата Госсобрания республики Екатерину Вахитову, которая пришла поздравить детей с выпуском.

Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях. На кадрах записи видно, как старшеклассник бросается с кулаками на женщину. На помощь ей приходят полицейские, которые оперативно скручивают школьника и выводят его с территории учебного заведения.

По факту обращения пострадавшего депутата в МВД по региону была организована проверка. Руководство школы в свою очередь отказалось комментировать скандал.

В районном отделе образования прояснили ситуацию, заявив, что принимать меры к нападавшему не планируется. «Драки не было, ребенок больной. У него есть справка, он ребенок-инвалид. Директор школы с мамой поговорили, ребенок успокоился, все в порядке. К окружающим он себя впервые вел агрессивно. Ребенка-инвалида как наказывать?» — рассказала РИА «Новости» руководитель отдела образования администрации Юринского района.

Сама депутат Екатерина Вахитова на самочувствие не жаловалась. «Чувствует себя хорошо, она не сильно пострадала», — сообщала представитель политика.

В конце февраля 2019 года массовая драка среди школьников произошла также в московской школе №67. После инцидента в местную больницу были госпитализированы ученицы третьего класса с травмами различной степени, сообщал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Отмечается, что в драку оказались вовлечены пять девочек 8-9 лет — две из них были доставлены в детскую городскую клиническую больницу. Там у детей были зафиксированы тяжелые травмы: одна поступила с многочисленными ушибами живота, а вторая — с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Как сообщал директор образовательного учреждения Андрей Козлов, причиной драки стал конфликт между девочками. При этом инцидент случился на перемене в отсутствие классного руководителя. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович уточнил, что ссора между девочками якобы возникла из-за появления в классе новой ученицы.

По факту инцидента в подразделении по делам несовершеннолетних Следственного комитета возбудили проверку. Как отметил уполномоченный по правам ребенка в столице, в первую очередь следователям предстоит выяснить, почему в момент драки школьники находились не под присмотром учителя.