Все кончено? США требуют от Лондона выдать Ассанжа

Минюст США направил властям Великобритании официальный запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

«Вашингтон отослал запрос почти неделю назад, 6 июня <...> Экстрадиция должна быть запрошена в течение 60 дней после задержания», — заявил собеседник издания.

Ассанж был задержан 11 апреля, то есть запрос США должен был быть направлен до 10 июня включительно.

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При этом в документе должны быть указаны лишь те преступления, которые предусматривает американо-британское соглашение об экстрадиции. В Штатах Ассанжу предъявлены обвинения по 17 пунктам — ему грозит до 175 лет лишения свободы совокупно.

23 мая американский Минюст предъявил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений в «преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации». В частности Ассанж обвиняется в шпионаже, сговоре и раскрытии имен секретных источников.

«Действия Ассанжа могли нанести серьезный ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов на благо их противников», – заявили в Минюсте.

20 мая генеральная прокуратура Швеции запросила у суда ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в рамках расследования дела об изнасиловании. Если ордер будет выдан, то это станет первым шагом на пути к экстрадиции Ассанжа из Великобритании, где он в настоящее время отбывает 50-недельный арест за нарушение условий освобождения из-под залога.

Месяцем ранее британская полиция задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Туда он попал еще в 2012 году на фоне обвинений в сексуальном насилии со стороны гражданки Швеции. На своем портале журналист неоднократно публиковал американские секретные данные. В связи с этим он опасался уголовного преследования в США. Эквадор дал ему дипломатическое убежище в посольстве в Великобритании.

Перед задержанием Ассанжа лишили статуса беженца, а также эквадорского гражданства, которое он получил в 2017 году. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks нарушил международные нормы — использовал в посольстве запрещенное электронное оборудование, блокировал камеры видеонаблюдения, а также без разрешения рылся в документах эквадорских дипломатов.

Арест Ассанжа произошел по запросу США. Американский Минюст предъявил ему обвинение по статье «Сговор с целью компьютерного взлома». Максимальная санкция — лишение свободы на пять лет. По данным ведомства, в марте 2010 года Ассанж совместно с экс-аналитиком американской разведки Челси Мэннинг получил доступ к секретным документам. Вторая была отправлена под арест в марте 2019 года.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

Стоит отметить, что Эквадор решил выдать Ассанжа лишь после получения от британских властей гарантий того, что основателя WikiLeaks не выдадут по запросу американцев.

Джулиан Ассанж родился в 1971 году в Австралии. В 2006 году основал сайт WikiLeaks, на котором публиковал различную секретную информацию. Международную известность Ассанж получил после того, как в 2010 году на сайте WikiLeaks была выложена видеозапись расстрела двумя американскими вертолетами AH-64 Apache группы гражданских лиц в Багдаде. Позднее сайт опубликовал 250 тыс. конфиденциальных документов из переписки американских дипломатов, что повлекло за собой громкий скандал. Кроме того,

Ассанж публиковал свидетельства о пытках в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

7 июня в Сети появилось видео с Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, сообщает ФАН.

На двухминутной записи видно, как Ассанж разговаривает с другим заключенным. На кадрах можно рассмотреть камеру и саму тюрьму. Судя по кадрам, основатель WikiLeaks с момента задержания изменился внешне: подстриг волосы и избавился от длинной бороды.

Вполне вероятно, что Джулиан Ассанж в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании. Как пишет издание The Times, такую точку зрения высказал специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Он полагает, что основатель WikiLeaks на протяжении нескольких лет подвергался «жестоким, унижающим человеческое достоинство, бесчеловечным видам обращения и наказания».

В пользу этого предположения свидетельствует совокупность симптомов, которые наблюдаются у Ассанджа — сильный стресс, глубокая психологическая травма и хроническая тревожность, передает НСН.