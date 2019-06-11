За границу путь заказан? Новые правила выезда детей

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Нововведение касается пограничной службы, органы которой больше не будут принимать заявления о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина.

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В соответствии с новым порядком теперь подавать подобные заявления нужно будет не в Погранслужбу ФСБ, а в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребенка или по месту жительства (пребывания) самого несовершеннолетнего. Органы МВД будут не только принимать, но и вести учет этих документов.

Если ребенок постоянно проживает за территорией России, то с подобными заявлениями можно обращаться в диппредставительство или консульство по месту пребывания, отметили в ЦОС.

Если же несовершеннолетний путешествует с одним из родителей, усыновителей или опекунов, второй родитель не обязан предоставлять согласие на выезд.

В случае если ребенок выезжает без сопровождения данных лиц, ему необходимо иметь при себе паспорт и оригинал нотариально оформленного согласия одного из родителей. В этом документе должен быть указан срок выезда и страна назначения, куда отправили ребенка. Он также может содержать сведения сразу о двух и более детях. При этом согласие от второго родителя также не требуется. Однако если один из родителей, опекунов или усыновителей подал заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего, он не сможет пересечь российскую границу. Вопрос о возможности его выезда будет решаться судом.

В ЦОС ФСБ советуют родителям, отправляющим своих несовершеннолетних детей за границу, во избежание конфликтов самим заранее удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд. Эту информацию можно уточнить как у второго родителя, так и в миграционных подразделениях МВД России.

Если все же ребенка останавливают на пограничном контроле и не выпускают из страны, то сотрудники пограничных органов обязаны оказывать этому несовершеннолетнему всяческое содействие: в сопровождении их представителей отправить детей по обратному маршруту, а также проинформировать родителей о сложившейся ситуации.

В случае если законный представитель или родитель не может приехать за ребенком сразу, то пограничники предоставят несовершеннолетнему место для ожидания. Эти меры необходимы для того, чтобы ребенок, которого не пропустили на границе, не остался в сложной ситуации один и не поехал домой без сопровождения взрослых.

С 1 июня в России было введено еще одно изменение, касающееся несовершеннолетних. Теперь ежемесячные детские пособия можно будет получать не только по месту прописки, но и по месту фактического проживания.

Таким образом, родители, которые хотят переехать, могут больше не выбирать между сменой места жительства и возможностью оформить пособие. До начала лета подать заявление на получение детских выплат можно было только по месту жительства, то есть там, где человек прописан официально. Если фактическое место проживания отличалось от места прописки, сделать этого было нельзя. При такой системе страдали семьи, которые переехали, но не успели оформить новые документы.

Теперь подать соответствующее заявление можно будет в том числе по месту фактического проживания. Отличаться будут только официальные органы, в которые нужно обращаться. Если речь идет об одном ребенке, то заявление нужно подавать в местные органы опеки, если о выплатах, положенных после рождения или усыновления второго и последующих детей — в Пенсионный фонд. При этом предварительно родителям следует предупредить органы опеки о смене места жительства.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в начале нынешнего года, в середине апреля он был принят. Авторы проекта подчеркивали, что закон сможет ликвидировать пробел в законодательстве, которое до сих пор трактовало место жительства как место прописки. При этом, согласно Гражданскому кодексу РФ, под это определение также подходит и фактическое место проживания.