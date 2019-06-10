«Здание затряслось»: в Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

Вертолет совершил жесткую посадку на крышу 54-этажного офисного здания в Нью-Йорке, передает ТАСС. Инцидент произошел на Седьмой авеню на Манхэттене. После того, как летательный аппарат врезался в здание, произошел пожар, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

В то же время в твиттере нью-йоркской полиции появилось сообщение, в котором силовики просят жителей и гостей города избегать места происшествия до конца расследования.

«Произошла жесткая посадка вертолета на крышу здания 787 по Седьмой Авеню в Мидтауне Манхеттена. Огонь был быстро потушен. Пожалуйста, избегайте данной области», — написали американские полицейские. В ведомстве сообщили об одном погибшем. Речь идет о пилоте вертолета, передает телеканал CNN, ссылаясь на информацию городской спасательной службы.

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В настоящее время все подробности произошедшего уточняются — также проходит эвакуация всех находящихся в здании людей. Рядом с местом происшествия на кадрах, опубликованных в Сети, видно несколько спасательных машин. Как сообщает «Интерфакс», к зданию, в которое врезался вертолет, прибыли 100 команд медиков и спасателей, а также полиция.

Предварительной причиной инцидента считается неудачная посадка на площадку Manhattan Motown Building, расположенную на крыше. Она проходила в условиях плохой видимости, вызванной погодными условиями — в городе шел дождь.

Полицейские перекрыли большую часть улиц Манхэттена как для пешеходов, так и для транспорта. СМИ отмечают, что в этот район входят 15 городских кварталов, а также две крупные улицы.

Сколько конкретно находилось человек на борту врезавшегося летательного аппарата, пока неизвестно. Здание расположено неподалеку от площади Таймс-сквер и южной оконечности Центрального парка, передает ТАСС.

По словам женщины, которая в момент инцидента находилась на 35 этаже пострадавшего здания, сотрудники почувствовали запах гари.

«Здание затряслось, мы почувствовали запах дыма», — вспоминает очевидица. Она добавила, что сразу, как сотрудники поняли, что произошло ЧП, они начали самостоятельно эвакуироваться из здания по лестнице.

Кроме того, один из тех, кто в этот момент находился недалеко от здания, выложил в твиттере пост с видеозаписью с места происшествия. На кадрах, которые разместил пользователь @LHKoonce, сквозь туман виден темно-серый дым, который идет с верхних этажей здания.

«20 минут назад раздался громкий звук, похожий на слишком низко пролетающий вертолет, и я поднял глаза и увидел пламя на крыше, а затем дым. В новостях говорится, что маленький самолет врезался в крышу, что соответствует тому, что я видел и слышал», — отметил пользователь в подписи к ролику.

На произошедшее уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он написал в твиттере, что проинформирован о случившемся, и поблагодарил за «феноменальную работу» сотрудников спасательных служб. «Спасибо за все, что вы делаете 24/7/365! Администрация Трампа готова помочь, если вам что-то понадобится», — обратился он к спасателям.

На место происшествия прибыл губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он отметил, что думает о том же, о чем и многие ньюйоркцы, когда слышат об очередной аварии с участием вертолета и небоскреба.

«Если вы из Нью-Йорка, у вас есть ПТСР [посттравматическое стрессовое расстройство] после 9/11. Я слишком хорошо помню то утро. Как только я слышу, что самолет врезался в здание, мои мысли устремляются туда, куда устремляются мысли всех ньюйоркцев», — цитирует губернатора телеканал CNN.

Эндрю Куомо, говоря о 9/11, имел в виду теракт, произошедший в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда два самолета, захваченные боевиками-смертниками, врезались в символ делового Нью-Йорка – башни-близнецы Всемирного торгового центра. Кроме того, один из самолетов врезался в Пентагон и еще один потерпел крушение в Пенсильвании.

Жертвами террористических актов этого дня стали 2977 человек. Среди них были 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке были убиты 2753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании.