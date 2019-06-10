Утопили? Рыбаки нашли тело экс-мэра

На Сахалине местные рыбаки нашли тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова. Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Сахалинской области, во время осмотра на трупе мужчины не обнаружены внешние телесные повреждения. Однако точную причину гибели установит судмедэксперт. Эксперты тем временем не исключают версию сердечного приступа.

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Бывший глава Шахтерска отправился на рыбалку на резиновой лодке — 8 июня он вышел в Охотское море, передает сайт kp.ru. Источник в правоохранительных органах уточнил, что причина смерти — попадание воды в легкие, «а что подтолкнуло к этому — разбираются следователи». Собеседник предположил, что мужчина упал в воду и не смог забраться обратно в силу возраста и температуры воды.

«Поэтому говорить о возбуждении уголовного дела преждевременно. По закону, на выяснение обстоятельств гибели у следователей есть три дня, если не укладываются — срок продляется до десяти дней», — подытожил источник.

Хапалову было 64 года, он возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 год.

Его сняли с поста после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как выяснило следствие, осенью 2009 года в ночное время Хапалов попытался пройти в здание администрации. 69-летняя женщина-вахтер не сразу открыла чиновнику дверь, в итоге он рассердился на пенсионерку и обвинил ее в том, что она спит на рабочем месте. Хапалов потребовал от женщины уволиться по собственному желанию. Пенсионерка пыталась возразить, в ответ на это мужчина толкнул ее и несколько раз ударил. Пострадавшая получила ссадины, ушибы и сотрясение головного мозга. В 2011 году суд приговорил экс-мэра к четырем годам тюрьмы условно. В 2014 году его судимость была закрыта — на следующий год Хапалов участвовал на выборах мэра Шахтерска от партии «За женщин России».

В ноябре прошлого года в центре Красноярска рядом с домом на улице Декабристов было обнаружено тело 48-летнего вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко. В квартире и на его рабочем месте правоохранители нашли несколько предсмертных записок. По одной из версий, мужчина выпал из окна своей квартиры. Тем не менее впоследствии следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

В апреле этого года стало известно, что в региональном управлении СКР это дело закрыли «в связи с отсутствием события преступления». За полтора года до этого, в мае 2017 года, у этого же дома нашли тело вице-мэра Красноярска Юрия Парыгина. Как сообщалось, он выпал с 17 этажа здания.

Клешко был известным в Красноярском крае тележурналистом, возглавлял первую региональную независимую радиокомпанию «Местное время». Он совмещал работу в парламенте и на ведущем красноярском телеканале ТВК. Был награжден ТЭФИ за интервью с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным.

Незадолго до своей гибели Клешко обсуждал в переписке в соцсетях дела курируемого им благотворительного фонда имени Виктора Астафьева.

Телеканал «360» со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах также сообщал, что до трагедии с мобильного депутата было отправлено сообщение: «Прошу похоронить без почестей».

В мае прошлого года в одном из гаражей в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе было обнаружено тело мэра Излучинска Алексея Кудрика с огнестрельным ранением. Рядом с трупом правоохранители нашли ружье. По факту произошедшего следователи инициировали проверку, в ходе которой выяснилось, что Кудрик оставил предсмертную записку. В ней он обвинил в своей смерти главу Нижневартовского района Бориса Саломатина.

Издание URA.RU со ссылкой на источник в СКР по ХМАО сообщало, что после этого было возбуждено дело о доведении до самоубийства. Однако, несмотря на записку, его пришлось закрыть, поскольку других доказательств не было. Тогда же сообщалось, что Саломитана заподозрили в незаконном присвоении себе денежных средств в виде премий и зарплат. Тем не менее уголовных дел в его отношении не завели.