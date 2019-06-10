Разграбили республику: экс-главе Коми вынесли приговор

Бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер признан виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также отмывании доходов. Столичный Замоскворецкий суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб. При этом судья Елена Аверченко сняла с экс-чиновника обвинения в организации преступного сообщества и по одному эпизоду получения взятки.

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В марте сторона обвинения просила суд приговорить Гайзера к 21 году лишения свободы, штрафу в 500 млн рублей, а также лишить права занимать госдолжности на протяжении пяти лет. Для остальных фигурантов сотрудник прокуратуры запросил от 8 до 20 лет лишения свободы за организацию и участие в преступном сообществе.

Гособвинитель отметил, что хотя подсудимые были «далеко не бедными лицами», они «рассматривали республику Коми как торговую площадку и ресурс для удовлетворения своих потребностей».

Сам Гайзер виновным себя не признал. Его защита намерена обжаловать приговор суда. «Гайзер был оправдан по обвинению в создании организованного преступного сообщества, но признан виновным по обвинениям в хищениях и получении взяток. Защита не согласна с этим выводом суда и будет подавать жалобу в Мосгорсуд», — пояснила адвокат Дарья Евменина.

Кроме экс-главы, приговоры получили еще 13 человек. Так, заместителю Гайзера Алексею Чернову дали девять лет колонии строгого режима. Его также оправдали по одному эпизоду о хищениях. Экс-председателя госсовета Коми Игоря Ковзеля приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей, а также оправдали по обвинению в получении взятки. Экс-сенатор Владимир Торлопов получил шесть лет и шесть месяцев общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей, бизнесмен Валерий Веселов — 6 лет и 6 месяцев. Один из обвиняемых Лев Ливензон был полностью оправдан и освобожден в зале суда.

Дело в отношении руководства Коми было заведено в сентябре 2015 года. Гайзера арестовали в Москве, и вскоре после этого президент России отправил его в отставку с поста главы республики «в связи с утратой доверия». Вскоре в других городах были задержаны, а затем арестованы более 10 высокопоставленных чиновников — в том числе заместитель Гайзера Алексей Чернов, спикер госсовета республики Игорь Ковзель, сенатор от республики Коми Владимир Торлопов и еще 10 лиц. Таким образом регион фактически лишился своего руководства.

По версии следствия, будучи министром финансов Коми Гайзер вместе с другими фигурантами дела вошли в преступную группу, организованную предпринимателем Александром Зарубиным (объявлен в международный розыск), которая с 2005 по 2015 год завладевала госимуществом. Так, участники группировки похитили 100% акций птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 млрд руб., 67 млн руб. из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получили 198 млн руб. в качестве взяток «за назначения разных лиц на должности и покровительство», а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн руб., говорится в обвинительном заключении.

В общей сумме, по версии следствия, их действия нанесли республике ущерб в размере 4,5 млрд руб. По мнению следователей, именно Гайзер был мозговым центром группировки и лоббировал ее интересы в Москве.

Помимо Гайзера в СИЗО попали еще 18 чиновников и предпринимателей. Один из фигурантов дела — гендиректор компании «Комижилстрой» Антон Файерштейн — в 2016 году покончил с собой в изоляторе. Еще один подозреваемый Алексей Соколов в мае прошлого года погиб в ДТП в Новороссийске. По словам его адвоката, Соколов ехал на скутере, когда на встречную полосу выехал автомобиль Infinity и сбил его насмерть.

Расследование уголовного дела продолжалось в течение полутора лет, первые судебные заседания начались в конце 2017 года. Столь долгий срок объясняется большим количеством томов в уголовном деле, а также необходимостью опросить более 200 свидетелей.

Кроме того, в конце мая этого года суд вынес приговор бывшему вице-премьеру республики Константину Ромаданову, который работал при Гайзере. Как считает следствие, в 2014 году организованная Гайзером ОПГ получила в виде взяток от предпринимателей за покровительство половину доли в уставном капитале ООО «Автоцентр». Рыночная стоимость этого общества составляла 160 млн рублей. Обвинение указывало, что более 36 млн руб. Гайзер и Ромаданов получили от Александра Сердитова с мая 2009 года по сентябрь 2015 года за назначение сначала на должность директора ОАО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод», а затем на должность руководителя администрации главы Коми.