«Отъявленный коррупционер»: суд решил судьбу Захарченко

Пресненский суд Москвы признал экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным по всем трем пунктам обвинения: получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник, 10 июня 2019 года, суд только приступил к оглашению приговора Захарченко. Как отмечают правоохранители, эта процедура может растянуться на несколько дней, поэтому окончательное наказание для экс-полковника станет известно позже.

Реклама

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила для бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко наказание в виде 15,5 года колонии строгого режима. По словам прокурора, должность Захарченко требовала от него безукоризненно точного исполнения положений Конституции и закона.

Кроме того, неправомерные действия офицеров такого уровня «подрывают доверие граждан к правоохранительным органам»: «Борьба с коррупцией была доверена отъявленному коррупционеру, который больше беспокоился о личном обогащении, нежели об этой борьбе», — подчеркнула прокурор.

Гособвинение также потребовало взыскать с Захарченко штраф в размере 494 млн рублей, а также лишить его звания полковника, наград и медалей. Кроме того, экс-сотруднику антикоррупционного главка грозит отстранение от должностей в правоохранительных органах на протяжении трех лет после освобождения из колонии.

Однако в ходе предыдущего заседания по делу экс-полковника обвинения были выдвинуты не только в его адрес — сам Захарченко выступил с заявлением против прокурора, сообщает РИА «Новости». По его мнению, правоохранитель намеренно лгала и искажала факты в суде.

«Милана Сулимовна [Дигаева] искажала показания свидетелей, обманывала суд... Я понимаю, зачем она это делала. Удивление это не вызывает, вызывает удивление совесть — есть она или нет», — заявил экс-полковник.

В то же время он отметил профессионализм гособвинителя и отметил, что она просто делала все, о чем ее просило следствие. «Она с ними встречалась, она с ними переписывалась. <...> Все это ложь, в его (Захарченко говорил о себе в третьем лице — «Газета.Ru») действиях нет события преступления», — заключил подсудимый.

Захарченко также выразил убеждение, что его «хотят сломать». Экс-полковник отметил, что он в свое время отказался давать показания против других людей, поэтому его преследование продолжается. «Мне сказали, подпиши нужные нам показания и получишь свои шесть лет, я отказался», — подчеркнул экс-полковник.

Напомним, что Дмитрий Захарченко ранее возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции при МВД России. В частности он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Однако в сентябре 2016 года был задержан по обвинению в получении взятки размером 7 млн рублей.

В ходе расследования в квартире сестры Захарченко также были обнаружены деньги в разной валюте. Общая сумма «клада» составила почти 9 млрд рублей. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог, они были обращены в государственный бюджет.

Однако на этом проверки в отношении Захарченко не закончились — позже у него была обнаружена недвижимость на 231 млн рублей, а также ценные облигации на $208 тыс. и ювелирные изделия стоимостью порядка 10 млн рублей. На счетах экс-полковника, на которые ему приходили деньги за сдачу недвижимости, хранились еще 35 млн рублей.

В общей сложности экс-полковнику вменяют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, воспрепятствование осуществлению правосудия, а также злоупотребление должностными полномочиями.

Свои преступления Захарченко начал совершать еще в 2014 году. На тот момент он занимался проверкой нескольких предприятий, связанных с поставками продуктов и ресторанным бизнесом. От одного из владельцев проверяемых ресторанов экс-правоохранитель и его сообщники получили взятку в размере $800 тыс. Как отмечает следствие, требовали они намного больше — $5 млн.

Чтобы компенсировать недостающую сумму, преступники потребовали от предпринимателя карту, дающую скидку 50% в сети рыбных ресторанов «Ля Маре». В этих заведениях Захарченко бывал регулярно и успел сэкономить около 3 млн рублей.

Еще один эпизод, который был изучен СК, связан с тем, что в январе 2016 года Захарченко заранее предупредил главу «Нота-банка» Галину Марчукову об обысках в ее квартире. Он также организовал вывоз документов и оргтехники.

В последнем эпизоде, вменяемом экс-полковнику, фигурирует некий предприниматель Юнаев, который проспонсировал его отдых на сумму 800 тыс. рублей.