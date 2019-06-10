Не сдержалась: сотрудница «Алросы» украла 500 алмазов

Силовики задержали преступную группу, которая похитила алмазы и бриллианты на многомиллионную сумму, заявили в Следственном комитете. В группировку, по версии СК, входила сотрудница крупнейшей алмазодобывающей компании «Алроса» Елена Канунникова, ее посредник Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, который отвечал за сбыт драгоценных камней.

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«По версии следствия, преступная группа осуществляла на постоянной основе хищения в компании «Алроса» и последующий незаконный сбыт высококачественного алмазного сырья», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Злоумышленники были задержаны с поличным при попытке хищения очередной партии драгоценностей на 22 млн рублей, уточнили в ФСБ.

Правоохранители провели обыски по адресам прописки подозреваемых. В итоге было обнаружено около 500 необработанных природных алмазов массой более 2 тыс. каратов, а также 11 бриллиантов — все это оценивалось в более $3 млн. Также силовики изъяли более $2 млн, €500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных зарубежных брендов — порядка 30 часов с бриллиантами.

Все трое подозреваемых отправлены под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Незаконный оборот природных драгоценных камней».

В самой «Алросе» подтвердили информацию о задержании сотрудницы и ее подельников в ходе попытки похитить алмазное сырье. В пресс-службе компании отметили, что сотрудники ФСБ провели операцию совместно со службой безопасности «Алросы». «Несколько лет назад компания провозгласила курс на искоренение случаев коррупции. Этот курс будет продолжен», — сообщили на предприятии. Там подчеркнули, что компания проводит собственные служебные проверки и не будет комментировать ход расследования коррупционных преступлений.

Напомним, что «Алроса» — это российская группа компаний, которая осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи алмазов. Основная деятельность предприятия сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

Ранее, в конце мая 2019 года, радиостанция France Bleu сообщала, что в Париже злоумышленники украли бриллиант стоимостью €45 млн у бывшего кандидата в президенты Гвинеи Мари-Мадлен Диубате.

Как отмечали СМИ, женщина встретилась с двумя мужчинами, которые представились геммологами из России и пообещали оценить ее камень. Они осмотрели бриллиант и предоставили Диубате сертификат, подтверждающий, что он стоит €45 млн.

После, когда гвинейка отвернулась, злоумышленники подменили камень и отдали ей коробку с подделкой. Когда женщина поняла, что ее обокрали, мужчинам уже удалось скрыться.

В результате было возбуждено уголовное дело о краже в составе преступной группы — силовики изучат записи с камер видеонаблюдения. Отметим, что Гвинея — одна из основных стран-производителей алмазов в мире.

Еще один инцидент произошел 4 апреля 2019 года недалеко от парижской Триумфальной арки. Тогда двое вооруженных проникли в отель Peninsula и украли оттуда драгоценности и одежду на сумму €350-400 тыс. Неизвестные раскололи четыре витрины с помощью топора и вынесли содержимое. Затем они скрылись с места преступления на автомобиле — позже он был обнаружен сожженным.

Похожее ЧП произошло в середине июля 2018 года. Тогда злоумышленники похитили бриллианты на сумму более 100 млн рублей, которые выставлялись на ярмарке в Казани. Известно, что преступление организовали граждане Колумбии.

В январе 2017 года сообщалось, что военная полиция Нидерландов задержала семь человек, которые подозреваются в причастности к краже алмазов на $72 млн, произошедшей еще в 2005 году. Тогда группа вооруженных людей угнала бронированный автомобиль с драгоценностями из закрытой зоны аэропорта Амстердама. Часть алмазов позже была обнаружена в брошенном автомобиле, а камни на сумму в $43 млн так и не были найдены. Среди задержанных — две женщины и пятеро мужчин, все они являются гражданами Нидерландов.