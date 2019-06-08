План побега? В Свердловской области загорелась колония

В поселке Гари Свердловской области пожарные ликвидировали открытый огонь на территории исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

«Открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор поврежденных конструкций. Заключенные находятся на территории колонии в безопасном месте», — сообщили агентству в службе.

Собеседник издания уточнил, что на месте происшествия работает руководство ГУФСИН по региону, а также проводится оценка причиненного огнем ущерба.

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«По итогам оценки пострадавших жилых помещений будет установлена необходимость перераспределения осужденных в другие пенитенциарные учреждения — колонии строго режима для тех, кто был осужден повторно», — рассказали в пресс-службе.

По данным прокуратуры, пожар произошел в помещении промышленной площадки колонии, в частности, в цехе деревообработки.

«Пожар ликвидирован. Пострадал от огня один отряд, где проживают осужденные, производственные помещения», — рассказал РИА «Новости» начальник пресс-службы регионального главка ФСИН Александр Левченко. Он отметил, что больше всего пострадали производственные постройки — гараж, ангар.

При этом он обратил внимание, что этапирование осужденных в другие исправительные учреждения не требуется.

«Первоначальная причина пожара — сухая ветреная погода. Скорей всего загорелась трава, что-то такое, связанное с природным фактором, а не с проводкой. Сейчас уже специалисты и наши пожарные смотрят на месте, в чем причина», — отметил Левченко.

Ранее, как сообщает ТАСС, УФСИН была готова, если понадобится, перевести заключенных в другие колонии строго режима. «При необходимости этапирования заключенных будет выпущен соответствующий приказ, для этого есть отработанный механизм и транспорт. Нехватки мест в других колониях строгого режима нет, поэтому при необходимости заключенных переведут туда», — рассказали агентству в пресс-службе УФСИН.

Около 11.00 по местному времени (13.00 по мск) в субботу, 8 июня, на территории исправительно-трудовой колонии (ИТК) №8 загорелись, по информации местного издания «Уралинформбюро», три барака, предназначенных для проживания осужденных, и складское помещение. Поселок Гари, в котором находится колония, расположен в 542 км от областного центра и ИТК может вместить до 600 заключенных. В настоящее время, по информации ФСИН, там отбывают наказание 550 человек.

«В утренние часы поступило сообщение о возгорании помещений промышленной площадки колонии. В частности, возгорание в цехе деревообработки (два ангара), огнем охвачено 2 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры по Свердловской области.

В частности, там уточнили, что более точная информация «будет получена после завершения тушения».

В то же время МЧС России называет другое количество пострадавших построек. «На территории исправительной колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом огня на четыре жилых корпуса», — рассказал агентству представитель министерства. Однако в региональном управлении МЧС сообщили о трех горящих жилых бараках, передает издание.

Для тушения пожара были привлечены 35 человек и восемь единиц техники, из города Верхотурья на место ЧП приехал опорный пункт пожаротушения. Кроме того, из Екатеринбурга, как сообщает пресс-служба МЧС России, вылетел «вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством», передает РИА «Новости».

Тем временем прокуратура начала проверку по факту возгорания. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего, а также проверяют соблюдение требований законодательства о противопожарной безопасности. На место ЧП выехал уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов. Он, как передает ТАСС, будет координировать деятельность работающих на территории колонии правоохранительных органов.

В то же время во время возгорания были приняты меры по усилению безопасности и охраны пенитенциарного учреждения, сообщили агентству в пресс-службе регионального УФСИН.

«Все необходимые мероприятия по усилению охраны при ЧП выполняются. Привлечены резервы, в том числе сотрудники из других учреждений, выставлено оцепление, работают кинологи», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что видео пожара попали в сеть. Так, ролик, на котором виден огромный темно-серый столб дыма и языки пламени у его основания, был опубликован в соцсети «ВКонтакте».