«Экстраординарный случай»: почему не выдержал SSJ-100

Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

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Он добавил, что трагедия с бортом авиакомпании «Аэрофлот», летевшим в Мурманск, произошла из-за совокупности разных факторов, в том числе – человеческого, передает ФАН.

«Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд, и предварительное заключение, в принципе, готово. По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям», — указал вице-премьер в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Замглавы кабмина подчеркнул, что качество SSJ100 не вызывает сомнений и рыночный спрос на эти самолеты сохраняется как в России, так и на зарубежных рынках, несмотря на катастрофу, передает НСН.

«Лайнер прошел европейскую и российскую сертификацию, а также ряд испытаний, включая статические, где снимались ограничения на полеты», — напомнил чиновник.

Он также пояснил, что у данного летательного средства очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам.

«Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8 g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может»,

— резюмировал Борисов.

Тремя днями ранее в Межгосударственном авиационном комитете рассказали, что техническая комиссия изучила фрагменты SSJ-100, провела анализ полученной информации, расшифровала и анализировала данные бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения. В итоге была составлена схема авиационного происшествия.

«На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево», — пояснили в МАК.

Проект предварительного отчета о катастрофе SSJ-100, который включает в себя более 100 страниц, был обсужден и принят на заседании технической комиссии. В нее вошли специалисты МАК, представители Росавиации, «Аэрофлота» и АО «Гражданские самолеты Сухого». Сам отчет ведомство пообещало опубликовать в ближайшее время.

Ранее по факту аварии Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три версии произошедшего: плохие метеоусловия, ошибка пилота и техническая неисправность лайнера. По данным источника газеты «Коммерсант», близкого к расследованию, к ЧП привели ошибочные действия пилотов, которые перед посадкой резко разогнали самолет и одновременно опустили его нос.

Тем временем в документе Росавиации, который РИА «Новости» публиковало 17 мая, говорится о другой причине аварии. Так, по данным ведомства, экипаж несмотря на инструкцию не выпустил тормозные щитки (интерцепторы) при заходе на вынужденную посадку. В документе подчеркивается, что лайнер заходил на посадку с перегрузом в 1,6 тонны, но без превышения вертикальной скорости, а во время посадки были перегрузки до 5,85 g.

Источник РИА «Новости», близкий к расследованию, уверен, что

основные вопросы у следователей остаются к экипажу SSJ-100 — при этом к работе техники самолета особых претензий у них нет.

На днях Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Минтрансу РФ с просьбой проверить системы «Суперджета» на соответствие сертификационным требованиям. По данным «Коммерсанта», в частности АЭВТ попросили проверить систему защиты лайнера от поражения статическим электричеством, а также прочность кессона крыла и шасси. Между тем в Объединенной авиастроительной корпорации, выпускающей лайнеры SSJ-100, обращение АЭВТ назвали давлением на комиссию по расследованию ЧП в Москве.

По данным на апрель 2019 года, было выпущено всего 186 самолетов SSJ-100. Большинство из них эксплуатируется в России: 50 лайнеров у «Аэрофлота», около 15 у авиакомпании «Ямал», есть «суперджеты» в парках и у авиакомпании «Якутия», «Азимут», «Газпромавиа», «ИрАэро», «РусДжет». SSJ есть и у специального летного отряда «Россия», в МЧС, МВД.