В гости к тирану: сосед полгода насиловал пятиклассницу

В Подмосковном Лыткарине по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы задержан 47-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области. Как пишет сайт kp.ru, жертвой злоумышленника стала пятиклассница с проблемами в развитии. Она обучалась в школе для детей с ограниченными возможностями. По словам учителей, почти всегда на занятия ее приводила и забирала мама.

Реклама

«У них самая обычная русская семья. С рождения у девочки были проблемы со здоровьем, но это была всего лишь легкая форма умственной отсталости», — рассказала изданию подруга семьи. Она отметила, что мать девочки работает мастером маникюра и наращивания ресниц. Женщина хорошо зарабатывает и не нуждается в чьей-либо поддержке.

По данным газеты «МК», школьница периодически ходила в гости к своей ровеснице, которая жила в соседнем доме. Там она сталкивалась с отцом подруги, 47-летним гражданином Узбекистана, который в ходе визитов неоднократно насиловал ее.

«Он жил прямо в соседнем доме. Этот извращенец просто запугал девочку и воспользовался ее проблемами со здоровьем. Вот она ничего и не стала говорить матери», — отметила подруга семьи.

Спустя почти полгода мать заметила растущий живот девочки. «Думали, ну поправилась немного. Когда отвели к гинекологу, срок был такой, что делать аборт было уже слишком поздно», — пояснила собеседница сайта kp.ru. Школьница призналась, что летом 2018 года она вступила в половой контакт с отцом своей сверстницы — при этом последний раз он насиловал ее в начале 2019 года. Мужчина также регулярно избивал свою родную дочь, и обе девочки молчали о происходящем с ними.

Мать отвела дочь в женскую консультацию. Врачи подтвердили опасения – выяснилось, что школьница находится на 22 неделе беременности. 6 июня родственница написала заявление в полицию и сообщила следователям, что ранее не знала об отношениях дочери со взрослым мужчиной.

Девочка не состояла на учете в соцслужбах и росла в полной семье. «Ей было предложено работать с психологом. Ответа пока мы не получили, но никаких ограничений на получение помощи у нее нет. А дальше — это дело врачей. Они будут оценивать ее и психологическое, и физическое состояние. Девочка с ОВЗ и училась в специализированной школе и, видимо, этот человек воспользовался ее состоянием», — сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По факту произошедшего против 47-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Похожее преступление произошло в августе 2018 года в Осташковском районе Тверской области. Тогда ранее судимый 62-летний Сергей Щербаков шел в нетрезвом состоянии по дороге между деревнями Жар и Ляпино. По пути он встретил 14-летнюю школьницу из Санкт-Петербурга, которая на время каникул приехала к родственникам. Злоумышленник проследил за девочкой, а затем изнасиловал и убил ее, нанеся около 30 ударов ножом.

Щербаков пытался расчленить тело несовершеннолетней, однако сделать ему это не удалось. Орудия убийства и свою одежду он выбросил в деревнях Ляпино, Жар и Сорога, чтобы скрыть следы преступления. Телефон убитой разбил кирпичом.

В апреле Тверской суд приговорил маньяка к пожизненному заключению. Известно, что в 1996 году Щербакова отправили в тюрьму на четыре года за кражу. Позже, уже в октябре 2002 года, он был осужден на 15 лет за то, что жестоко расправился со своей знакомой, отрезав ей молочные железы. На свободу мужчина вышел 8 мая 2017 года.

Еще один инцидент произошел в марте 2018 года в городе Сочи. 29-летний гражданин Азербайджана изнасиловал, а затем избил дочь своей сожительницы, которая на тот момент была в больнице. На утро злоумышленник обнаружил пятилетнюю девочку мертвой и решил спрятать ее тело: он положил труп в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями. 29-летний мужчина сообщил соседям, что девочка пропала. После он и сам приступил к ее поискам — вместе с еще более тысячей волонтеров.

Однако через некоторое время азербайджанец перестал выходить на связь. Соседи обратились в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что мужчина может быть причастен к пропаже ребенка — его задержали в одном из хостелов Адлера. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ходе следствия Шахмирзаев признался в убийстве девочки и показал место, где спрятано ее тело.