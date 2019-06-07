«Наркотики не мои»: за что в Москве задержали журналиста

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов. Его подозревают в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщил адвокат журналиста Дмитрий Джулай.

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По его словам, задержание произошло в 14:00 6 июня на Цветном бульваре, когда Голунов шел на встречу с источником. Корреспондента остановили несколько оперативников и при обыске обнаружили у него в рюкзаке пакет с подозрительным веществом. Как выяснилось в результате экспертизы, в пакете находился мефедрон — синтетический наркотик. Джулай рассказал, что при задержании Голунов вступил с правоохранителями в перепалку и стал вырываться.

«Мы полагаем, что и на улице, и в самом отделе полиции как раз в момент стычки ему и подложили мефедрон. У него нашли два пакетика с этим веществом», — добавил адвокат.

«Хочу пояснить, что данный пакет мне не принадлежит, я его увидел в первый раз. В момент задержания за моей спиной находились сотрудники полиции, которые могли положить его. Вместе с тем, я не могу утверждать это точно. <...>В момент производства личного досмотра в кабинете находился на стуле около стола, и вокруг него постоянно находились сотрудники полиции», — цитирует показания журналиста проект «Baza».

Сейчас Голунов находится в изоляторе временного задержания УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Джулай отметил, что пока Голунову не предъявлены конкретные обвинения. 7 июня, в пятницу, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания журналиста. «На Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, журналист, у которого при личном досмотре было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством метилэфедроном, масса около 4 г», — говорится в сообщении ведомства.

«Медуза» со ссылкой на собственные источники в полиции сообщает, что в деле может появиться еще один эпизод, поскольку в квартире Голунова во время обысков обнаружили «пакеты и весы».

«По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы», — уточнили в ГУ МВД.

Сам Голунов отрицает все обвинения и называет случившееся провокацией. Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале опубликовал фрагмент письменного заявления Голунова, в котором тот сообщает о нарушении его прав со стороны полиции. В частности журналист утверждает, что с момента задержания он требовал вызвать адвоката, однако его право соблюдено не было. Адвокат Джулай подтвердил эту информацию, заявив, что Голунову в течение 12 часов не позволяли связаться с защитниками и родными.

В заявлении также говорится, что когда в момент освидетельствования журналист схватился за стул, сотрудники полиции стали тянуть его за руки. «После чего мы упали, я ударился левой частью головы обо ступеньку. Я оцарапал правую кисть правой руки, когда меня тащили», — сообщил Голунов. Он также отметил, что в ходе потасовки один из полицейских ударил его кулаком в щеку.

По словам Джулая, журналиста пинали ногами в грудь. Вызвать задержанному скорую помощь в полиции якобы отказались. В МВД эти заявления опровергли.

«Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании, не соответствуют действительности. В настоящее время с ним проводится следственные действия с участием его адвоката», — отметили в министерстве.

Джулай также подчеркнул, что полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей. Эта экспертиза могла бы показать, прикасался ли Голунов к наркотикам. Кроме того, не были проведены смыв с рюкзака или срез ткани, утверждает юрист.

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко и главред издания Иван Колпаков опубликовали совместное заявление, в котором выразили уверенность в том, что Голунов не причастен к преступлениям, в которых его подозревают. Они также предположили, что задержание корреспондента связано с его расследовательской деятельностью.

«Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной», — говорилось в письме издания.

Иван Голунов известен как журналист-расследователь. Ранее он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» (ныне «Republic») и на телеканале «Дождь».