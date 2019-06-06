Спустя 10 лет: новый поворот в деле об убийстве Калмановича

Следственный комитет России ходатайствует об аресте двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, которе было совершено в 2009 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Подозреваемыми оказались двое мужчин 37 и 40 лет. Следователи намерены выяснить их роль в преступлении, а также установить всех соучастников убийства бизнесмена.

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Правоохранительные органы не раскрывают имен задержанных, однако телеграм-канал Baza сообщил, что подозревают не двух, а трех человек — ранее судимых Батыра Тумгоева, Али Белхороева и Жабраила Костоева. По информации канала, Тумгоева в 2002 году подозревали в нападении на писателя Михаила Жванецкого. Позже он получил условный срок за другое преступление. Белхороев отсидел пятилетний срок за грабеж и участие в подмосковной ОПГ. Костоева признали виновным в бандитизме, он вышел на свободу перед убийством Калмановича в 2009 году.

Как сообщают СМИ, следователи выяснили, что задержанные установили слежку за Калмановичем за несколько месяцев до убийства и досконально знали, куда и когда ездил бизнесмен.

В Пресненском районном суде Москвы косвенно подтвердили имена задержанных. «Тумгоева пока не привозили. Остальные у нас», — сообщила РБК пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Шабтай Калманович был известным в России бизнесменом, владельцем женского баскетбольного клуба «Спартак» и влиятельным продюсером. Его убили в Москве 2 ноября 2009 года. Следствие установило, что злоумышленники на автомобиле «Лада Приора» серебристого цвета без номеров поравнялись с Mercedes S500, в котором бизнесмен ехал в районе Смоленской набережной. Когда машина остановилась на светофоре у Новодевичьего проезда, киллеры открыли шквальный огонь по переднему боковому стеклу Mercedes.

В результате водитель был ранен, однако он смог нажать педаль газа и уехать с места расстрела. Через три километра он потерял сознание — машина выехала на тротуар и врезалась в дерево. 61-летний Калманович скончался на месте от полученных ранений. Водителя госпитализировали, его удалось спасти.

Позднее эксперты обнаружили на месте преступления 19 гильз калибра 9 мм. Следователи установили, что киллеры стреляли из двух пистолетов-пулеметов, однако сами орудия преступления так и не были обнаружены. Камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент расстрела.

Выживший водитель дал подробные показания, которые, однако, не дали следствию никакой существенной зацепки — никого из киллеров он не видел.

Также стало известно, что раненый водитель забрал с собой в больницу 1,5 млн наличными, которые Калманович вез с собой на деловую встречу. Поскольку убийцы не попытались забрать деньги, следователи исключили версию разбойного нападения и заключили, что убийство было заказным.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (ч. 2, ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1, ст. 222 УК).

Спустя два года, в 2011 году, расследование зашло в тупик и было приостановлено — не удалось найти ни исполнителей, ни заказчиков. В разное время высказывались различные версии убийства Калмановича.

В феврале нынешнего года СКР возобновил расследование дела. По данным СМИ, на этот раз следователи решили проверить связи предпринимателя с шоу-бизнесом, поскольку в последние годы жизни он успешно занимался продвижением отечественных звезд. Кроме того, правоохранители восстановили всю схему связей Калмановича и хронику его последних дней.

В марте этого года СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что возобновление уголовного дела о расстреле Калмановича носит процессуальный характер. Правоохранители периодически проводят дополнительные следственные действия по приостановленным делам.

Никакой новой информации, которая бы послужила поводом возобновить дело, ни у оперативников, ни у криминалистов тогда не было.

Тем не менее собеседник пояснял, что одной из причин возобновления дела стала смерть авторитетного бизнесмена, которого подозревали в причастности к преступлению. При жизни этот человек мог оказывать давление на свидетелей. Теперь у следствия появилась надежда, что кто-то из знакомых убитого захочет вспомнить детали, которые помогут раскрыть заказное убийство, пояснял источник.