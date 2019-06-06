Чудовищный эксперимент: как медбрат убил 85 пациентов

Окружной суд немецкого города Ольденбурга признал бывшего санитара 42-летнего Нильса Хёгеля виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

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По данным СМИ, всем своим жертвам Хёгель вводил смертельную дозу лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, однако в последний момент пытался вернуть пациентов к жизни. Чаще всего его попытки оканчивались неудачей.

Следствие предполагает, что на счету жестокого медбрата может быть более 200 жертв, однако установить это достоверно невозможно, так как многие пациенты были кремированы после смерти.

На допросах Хёгель пояснил, что совершал свои преступления из тщеславия — таким образом он хотел показать коллегам, как ловко он может реанимировать пациентов. По словам психиатра, беседовавшего с преступником, убийства для него «были подобны принятию наркотика».

В ходе заседания суд указал на особую тяжесть совершенных медбратом преступлений. В связи с этим он не сможет через 15 лет подать прошение о помиловании, которое допускается в случае пожизненного заключения.

Обращаясь к Хёгелю, судья Себастьян Бюрман также отметил, что его преступления остаются «за пределами понимания». «Человеческий разум капитулирует перед лицом огромного количества поступков», — сказал он.

В ближайшее время начнутся еще два процесса в отношении сотрудников клиник, в которых Хёгель совершал свои убийства. Они обвиняются в халатности и даче ложных показаний.

Нильс Хёгель работал санитаром в клиниках городов Дельменхорст и Ольденбург в Нижней Саксонии с 2000 по 2005 год. Все это время он проводил опыты с пациентами, вводя им лекарства и пытаясь их реанимировать. Летом 2005 года за этим делом его застала одна из медработниц, которая немедленно обратилась к руководству больницы.

Мужчину задержали в том же году. С тех пор состоялось два разбирательства — в 2008 и в 2015 годах. Тогда 38-летний Хёгель был осужден за убийство двух пациентов и отправился отбывать пожизненное наказание в тюрьму Ольденбурга.

Однако на этом расследование не закончилось. Новый процесс начался в октябре 2018 года — в его рамках было эксгумировано более 130 тел пациентов, умерших во время дежурств Хёгеля. В результате прокуратура предъявила мужчине обвинение в убийстве 97 человек — их возраст варьировался от 34 до 96 лет. Обе стороны — обвинения и защиты — потребовали для него повторного пожизненное заключение.

В ходе последнего заседания Хегель обратился с речью к присутствующим в зале родственникам и друзьям погибших пациентов. «Я приношу искренние извинения каждому человеку, которого коснулось то, что я делал в течение многих лет», — сказал он.

Габи Люббен, один из адвокатов стороны родственников жертв, заявил газете Bild, что извинения Хёгеля не заслуживают доверия: «Он только разыграл свое раскаяние, чтобы добиться каких-либо бонусов. Лучше бы он молчал». Проведенная повторно медицинская экспертиза также зафиксировала у Хёгеля расстройства личности, которые проявлялись в отсутствии чувства стыда и вины.

В июле 2018 года в Британии также была арестована жестокая медсестра, которая подозревается в убийстве восьми младенцев.

По данным таблоида The Sun, внимание правоохранителей 28-летняя медсестра Люси Летби привлекла после того, как в больнице города Честера были зафиксированы самые высокие показатели смертности среди младенцев.

Так, в 2013 году в больнице графини Честерской умерли два ребенка, в 2014 — трое, а в 2015 году уровень смертности увеличился до восьми детей. К июню 2016 года умерли еще пять младенцев. Во время расследования полиции также удалось выявить еще 15 случаев резкого ухудшения состояния новорожденных, которых удалось спасти.

В связи со сложившейся ситуацией обеспокоенное руководство клиники обратилось в полицию. «В рамках этого дела арестована сотрудница госпиталя. Ее подозревают в убийстве восьми младенцев и покушении на убийство еще шестерых детей. Сейчас она находится под стражей», — рассказал детектив полиции графства Чешир Пол Хьюс

Отмечается, что девушка работала в больнице с 2011 года и ни разу не получала серьезных выговоров. Более того, она была лицом кампании для сбора добровольных пожертвований для детей.