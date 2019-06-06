Красная жара: погода расправится с москвичами

В пятницу, 7 июня, жара в Москве усилится — на фоне повышенного атмосферного давления, которое составит 755 мм рт. ст., дождей в столице ожидать не стоит. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». В дневное время столбики термометров поднимутся до +30…+32°С, а в ночное опустятся до +15…+17°С. Ветер в течение дня прогнозируется южный, 1-6 м/с.

Реклама

В эту жару вечер имеет смысл провести в одном из городских парков — благо их в Москве около 500. В одном из самых новых из них — парке «Зарядье» — в пятницу вечером неожиданно проходят мастер-классы по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги, так что если вас по какой-то причине привлекают эти буйные танцы, есть шанс не только посмотреть, но и научиться.

Кроме танцев, в столице можно наткнуться на исторические реконструкции — участники фестиваля «Времена и эпохи» восстановят для жителей столицы атмосферу Среденевековья — и западного, и русского: пригласят совершить путешествие по Великому шелковому пути, попытаются произвести впечатление на рыцарском турнире, обучат хорошим манерам, принятым в России XIX века, и даже познакомят с послевоенным советским бытом, который большинство из нас знает по фильму «Место встречи изменить нельзя».

На следующий день температура обещает побить рекорд 1948 года — в этот день столбики термометров поднялись до отметки в +32,4°С. Днем в субботу, 8 июня, потеплеет до +31…+33°С. Ночью же температура составит +16…+18°С. Ветер по-прежнему южный, 1-6 м/с. Атмосферный фон — 754 мм рт. ст.

Поедем же скорее на дачу — там пора полить капусту, огурцы, сельдерей, базилик и прочую зелень, а если еду вы там не выращиваете, то цветы ведь сами себя тоже не польют.

Да и шашлык уже устал мариноваться, хотя если вы планируете мариновать его всю ночь, то напрасно — мясу хватает двух часов, проведенных в компании сырого лука и без уксуса. Горячим противникам отдыха на природе предлагаем быть людьми и познакомиться с собаками из приютов — в Лианозовском парке на выставке «Собака в городе» раздают ваших бесплатных будущих друзей, которые будут преданно смотреть вам в глаза, особенно когда вы едите.

9 июня, в воскресенье, температура на 6-7 градусов превысит норму. Однако в послеполуденное время над столицей начнут расти кучевые облака, обещая короткие грозовые ливни. Днем прогнозируется +31…+33°С вместе с кратковременными дождями и грозами. Осадки сохранятся и в ночное время, когда в городе похолодает до +16…+18°С. Ветер в течение дня юго-восточный, 1-6 м/с — при грозе с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление слегка понизится — до 752 мм рт. ст., что все равно выше нормы.

Городские хозяйства уже переведены на особый режим работы, дороги поливаются каждые два часа, больше воды достается и городским деревьям, цветам и кустарникам.

А в Сокольниках проходит выставка, посвященная 140-летию вхождения парка «Сокольники» в состав Москвы. Впрочем, туда хорошо ездить безо всяких выставок — углубиться в прохладную зелень и кривыми дорожками случайно дойти до Лосиного острова. Некоторым счастливцам иногда даже везет действительно встретить лося.

В начале новой недели к Москве с северо-запада приблизится атмосферный фронт. Под его влиянием возрастет вероятность дождей и гроз — жара начнет ослабевать. В дневное время столики термометров поднимутся всего лишь до отметки в +26…+28°С — по сравнению с выходными, конечно, станет прохладнее. Синоптики обещают еще и кратковременный дождь и грозу. И не только днем, но и ночью — а температура тем временем опустится до +14…+16°С. Ветер ожидается юго-восточный, 1-6 м/с — при грозе с порывами до 17 м/с. Атмосферный фон сохранится на уровне 752 мм рт. ст.

На ВДНХ в этот день стартует летняя программа для школьников, которые уже наслаждаются летними каникулы, в то время как родители не знают, чем их занять до собственного отпуска.

Специально для тех, кому нечего делать, здесь в «Технограде» создали настоящую телестудию, которая будет работать до конца лета — дети, мечтающие о карьере на телевидении (даже если они еще не знают об этом), могут попробовать себя в роли телеведущего, режиссера или актера.

11 июня, во вторник, в городе будет тепло и солнечно. Днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, и все это — при температуре +27…+29°С. Ближе к ночи осадки прекратятся, в Москве похолодает до +15…+17°С. Ветер восточный слабый, 1-6 м/с. Атмосферное давление понизится до 750 мм рт. ст.

В этот вечер можно и отсидеться дома — и, наконец, поставить точку в окрошечных войнах в кругу семьи. Правильный рецепт окрошки обнаруживается в книге Пелагеи Александровой-Игнатьевой «Практические основы кулинарного искусства» — Библии историков русской кухни.

Плохая новость для любителей залить окрошку кефиром — это неправильно. Не стоит и класть в холодный русский суп вареную колбасу.

Окрошка вообще делается с мясом, причем с разнообразными холодными остатками — жареная или вареная говядина или телятина, жареная курица или дичь, вареная ветчина или остатки жаркого нарезаются мелкими кубиками вместе со свежими или солеными огурцами, вареными яйцами. Туда же рубят зеленый лук, эстрагон и кервель, перемешивают, заправляют солью, сахаром, горчицей и сметаной — и заливают квасом.

В среду, 12 июня, также не исключены кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +26…+31°С, а ночью похолодает до +15…+20°С. Ветер в течение дня юго-восточный, 3-8 м/с — при грозе с порывами. Атмосферный фон — на уровне 750 мм рт. ст.

В Москве, как и во всей стране, 12 июня отмечается День России: с 1992 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, этот день считается праздничным.

В московских парках пройдут праздничные мероприятия: в Измайловском состоится джазовый концерт, в Парке Горького пианисты будут играть произведения русских классиков, а в саду «Эрмитаж» пройдет конкурс юных исполнителей, которые чистыми детскими голосами будут петь песни о России.

13 июня, в четверг, погода практически не изменится — синоптики по-прежнему обещают дожди и грозы. Днем будет облачно с прояснениями и температурой +26…+31°С, а ночью будет спускаться прохлада — до +15…+20°С. Ветер южный, 2-7 м/с — при грозе с порывами. Атмосферное давление немного понизится и составит 749 мм рт. ст., что около климатической нормы.

Неделя также завершится жаркой погодой и грозовыми дождями. 14 июня дневная температура поднимется до +28…+33°С, а ночная опустится до +15…+20°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с — при грозе с порывами. Атмосферный фон — 748 мм рт. ст.

В этот день в Москве пройдет необычный фестиваль — в «Цифровом деловом пространстве» на Покровке пройдет праздник для взрослых и детей с нарушениями слуха. Обещают проверить слух всем желающим и обучить языку жестов, устроить барабанное шоу и концерт, а еще научить танцевать.

Еще один вариант пятничного развлечения — поход в зоопарк, где на ближайшие 15 лет обосновались китайские панды Жуи и Диндин — их преподнес 5 июня председатель КНР Си Цзинпин: говорят, медведи уже обосновались в зоосаду, но обнимать их его сотрудники не будут — боятся.