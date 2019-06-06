Поддельные счета: главбух посольства украла 49 миллионов

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях в посольстве РФ в Израиле. Как сообщается на официальном сайте ведомства, материалы уголовного дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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Фигурантами дела стали главный бухгалтер посольства РФ в Израиле Наталия Журавлева, сотрудник посольства Анна Сидорова и работник ФГУП «Госзагрансобственность» Ирина Лось. Их подозревают в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве. По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения «денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте».

Фигурантки дела обманывали руководство посольства, подделывая распорядительные платежные документы, считает следствие. Денежные средства они похищали под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов.

На деньги, полученные незаконным путем, женщины приобрели недвижимость в Москве и Московской области. Во время предварительного следствия это имущество было арестовано, чтобы возместить причиненный бюджетной системе РФ имущественный вред.

В ведомстве также уточнили, что факт многомиллионного хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками МИД России. В результате этой совместной работы правоохранители собрали достаточно доказательств причастности подозреваемых к преступлению, подытожили в ведомстве.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов прокомментировал новость о завершении дела, подчеркнув, что эта история продолжается уже много лет и такой исход был ожидаем.

28 мая Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова. Ранее уже судимый экс-чиновник обвиняется в мошенничестве на 49 млн руб. «Дмитрию Безделову предъявлено обвинение в хищении 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге», — пояснил ТАСС адвокат подозреваемого Борис Кожемякин.

По его словам, Безделов полностью отрицает какую-либо причастность к инкриминируемому преступлению и считает, что эти объекты были построены в полном объеме. «49 млн рублей, нам даже стыдно называть такую сумму. При делах некоторых сотрудников МВД и ФСБ — это просто слезы, арифметическая погрешность», — заявил Кожемякин РИА «Новости».

Для проведения следственных действий Безделова этапировали из колонии общего режима во Владимирской области, где он отбывает срок по первому делу.

Его приговорили к девяти годам заключения в декабре 2017 года, признав виновным в мошенничестве при обустройстве пунктов пропуска через границу России. Безделов незаконным путем присвоил себе 500 млн рублей. Кроме того, его признали виновным в организации преступного сообщества.

Как установило следствие, Безделов и его подельники — чиновники из Росграницы и Росгранстроя и топ-менеджеры подконтрольных коммерческих организаций — в период с сентября 2009 года по май 2013 года похитили и легализовали бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей. Присвоенные незаконным путем деньги были выделены на реконструкцию железнодорожного пункта пропуска «Адлер» в Краснодарском крае, а также автомобильного пункта пропуска «Пограничный» в Приморском крае. В рамках сговора сообщники обеспечили победу подконтрольной им стройфирме в конкурсе на заключение госконтракта. Часть похищенных средств — 300 млн рублей — оказалась на счетах банка «Агросоюз», одним из совладельцев которого (19% уставного капитала) в 2010 году стал отец Безделова.

В декабря 2013 года Безделова объявили в федеральный розыск, а затем в международный. Чиновника задержали в Италии в октябре 2014 года, через два года его экстрадировали в Россию. После вынесения приговора защита Безделова добивалась его оправдания.