Не платила дань: участковый задушил пенсионерку

Правоохранители Калмыкии расследуют дело об убийстве местной пенсионерки, в котором подозреваются трое полицейских. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 31 мая житель Элисты обратился в полицию с заявлением о пропаже его 65-летней родственницы. Женщина накануне ушла из дома и не вернулась. Позже полицейские обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти и возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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«Также получена информация о возможной причастности троих участковых уполномоченных полиции управления МВД России по городу Элисте к тяжкому преступлению в отношении потерпевшей», — добавила Волк.

По версии следствия, вечером 30 мая Лилия Година и участковый уполномоченный поссорились, в ходе конфликта последний набросился на женщину и задушил ее. Когда он понял, что пенсионерка мертва, решил скрыть преступление и позвонил своим коллегам — еще двум участковым уполномоченным УМВД России по Элисте.

Вместе подозреваемые вывезли тело женщины за 60 км от Элисты и спрятали его в бетонированной трубе в Кетченеровском районе вблизи поселка Кегульта.

По информации СМИ, убийство произошло в 6-м микрорайоне Элисты — на окраине города, где находится квартира супругов Годиных. Подозреваемый участковый уполномоченный отвечал за порядок в этом районе. Источник в силовых структурах рассказал сайту kp.ru, что, по предварительной информации, Година обещала полицейскому и его коллегам платить «дань» с их семейного бизнеса — небольшого магазина по продаже посуды, однако затем отказалась это делать.

«Вполне вероятно, именно это обстоятельство и послужило причиной агрессии «околоточного», — отметил собеседник.

Весь вечер 30 мая супруг пропавшей женщины искал ее в округе, обзвонил друзей и знакомых, но выяснил лишь, что в последний раз ее видели в нескольких километрах от дома, возле продуктового магазина в 8-м микрорайоне. После того, как он обратился в полицию, в городе были разосланы ориентировки на розыск Годиной. К поискам пенсионерки подключились волонтеры, а также и участковые, которые принимали участие в ее убийстве и сокрытии тела.

Полицейские попали под подозрение после того, как супруг Годиной рассказал, что ранее они уже получали угрозы от участковых. «В итоге проверили билинги этих сотрудников, появились косвенные доказательства. Тем более, что один, главный подозреваемый, неожиданно отпросился на работе и перестал появляться дома», — пояснил источник в силовых структурах.

По словам официального представителя МВД РФ, двое подозреваемых были задержаны сотрудниками уголовного розыска и подразделения собственной безопасности. Они же доставили их в следственные органы — теперь решается вопрос об их аресте. Третьего полицейского разыскивают.

По информации СМИ, оба подозреваемых дали признательные показания на допросах: они рассказали, где спрятали тело пенсионерки, и заявили, что женщину убил третий подозреваемый.

Отмечается, что сотрудники главного управления собственной безопасности МВД подключились к делу после того, как в преступлении заподозрили полицейских. По итогам служебной проверки все трое подозреваемых сотрудника полиции были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, рассказали в центральном аппарате МВД. Кроме того, в местных правоохранительных органах произошли серьезные кадровые изменения. Были уволены четверо сотрудников, среди которых начальник полиции Элисты, а также ряд начальников городского управления МВД и республиканского министерства.

«Также из органов внутренних дел уволены: начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Калмыкия; заместитель начальника УМВД России по городу Элисте — начальник полиции; начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Элисте; старший участковый уполномоченный полиции того же отделения», — уточнила Ирина Волк.

Еще трое полицейских в городском управлении и республиканском министерстве были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.