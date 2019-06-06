Подменяли органы: как патологоанатомы наживались на трупах

В суд направлено уголовное дело в отношении главного врача областного патологоанатомического бюро Волгограда и двоих его подчиненных, подменивших органы умершей беременной женщины для статистики. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в январе 2017 года главврач решил искусственно занизить статистический показатель «материнской смертности» в регионе. Для этого он и его сотрудники подделали протокол патологоанатомического исследования и справку о смерти одной из скончавшихся накануне пациенток.

Медицинское свидетельство, которое выдали родственникам умершей, также содержало неправильную информацию. «Зная, что при жизни пациентке был выставлен, в числе прочих, диагноз «Аутоиммунный гепатит», главврач вступил в преступный сговор с исполняющей обязанности заведующей отделением и врачом-патологоанатомом, которые, уничтожив биологические образцы роженицы, подменили их на объекты мужчины, печень которого была поражена гепатитом», — пояснили в СК.

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Как отмечают правоохранители, в махинации были замешаны еще один врач-патологоанатом больницы, а также исполняющий обязанности завотделением. Оба также стали фигурантами уголовного дела.

Изначально неладное в истории смерти беременной супруги заподозрил ее супруг – Арам Мачкалян. По его словам, жена Елена долгое время не приходила в себя, в связи с чем ее перевели в реанимационное отделение Волгоградской областной больницы № 1. Спустя девять дней она скончалась.

После смерти пациентки ее мужа пригласили в кабинет главврача больницы, где также находился директор паталогоанатомического бюро. По словам мужчины, последний пообещал ему лично провести вскрытие, чтобы не допустить ошибок.

«Но на тот момент я уже со многими поговорил и многое прочитал, пока Лена была без сознания. Я понимал, что совершена какая-то врачебная ошибка. И убедился, что не все гладко: в морге мне выдали справку с указанием причины смерти — аутоиммунный гепатит. А до этого Лене ставили отек мозга и почечную недостаточность. Гепатит вообще нигде не фигурировал», — рассказал мужчина местному изданию «Волгоград онлайн».

Чтобы разобраться в настоящих причинах смерти своей жены, Мачкалян написал заявление в СК. Представители ведомства возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования была проведена эксгумация тела умершей женщины и последующая экспертиза ее образца ДНК, которая показала неожиданные результаты.

«Оказалось, что в образцах, направленных на исследование, подменили печень моей супруги на принадлежавшую постороннему мужчине. А главное — подмена органов оказалась стандартной практикой, аналогичным образом застопорили расследование на врачей еще по двум уголовным делам», — пояснил Мачкалян.

Убедившись, что в Волгоградской больнице творятся страшные вещи, мужчина отправился на прием к главе СКР Александру Бастрыкину, который взял дело под свой контроль.

В ходе расследования дела врачей волгоградской больницы, проводивших махинации с телами умерших людей, вскрылись и другие их преступления.

Как сообщает СК, руководителя патологоанатомического бюро также подозревают в покрытии своих санитаров, незаконно оказывавших платные услуги по подготовке тел умерших. За подобное попустительство по работе он требовал с них «откаты».

«Установлено, что за указанный период времени руководитель медицинского учреждения «заработал» на своих подчиненных почти 600 тыс. рублей», — сообщают следователи.

Однако, как оказалось, главный патологоанатом не только кооперировался со своими сотрудниками в преступной деятельности, но и наживался на них. Так, по версии следствия, с конца декабря 2017 года и на протяжении четырех месяцев главврач начислял большие премии девяти своим подчиненным, но значительную часть из этих денег забирал себе под видом хозяйственных нужд учреждения. Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного санитарам, составила 162 тыс. рублей.

Теперь всем участникам преступлений, совершенных на территории патологоанатомического бюро, предъявлены обвинения по разным статьям УК РФ в зависимости от роли. Среди них — статья 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие», статья 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения», статья 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», статья 292 УК РФ «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан» и другие.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в СК.