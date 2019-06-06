Рубил с плеча: как лес погубил министра

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в московском аэропорту «Шереметьево» по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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«По поручению следственного управления СК России по Иркутской области сотрудниками ФСБ России в аэропорту Шереметьево города Москвы задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда», — сообщили в ведомстве.

По данным СК, «лесного» министра подозревают в превышении должностных полномочий. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий». Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на десять лет.

Задержание чиновника прошло в рамках расследования дела о незаконной рубке леса в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области, уточняют в ведомстве. Под видом санитарных мероприятий там уничтожались реликтовые деревья. Обнаружить и приостановить вырубку удалось Байкальской природоохранной прокуратуре летом 2018 года, затем уголовное дело возбудили в СК РФ.

«Следователями СКР установлено, что

в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей», — сообщают силовики.

При этом, по данным ведомства, в заказнике успели вырубить всего пятую часть от плана — общий ущерб мог составить 2 млрд рублей.

Напомним, что следователи наблюдали за министром лесного комплекса Иркутской области с сентября 2018 года. Однако основания для задержания представились только сейчас.

«В тесном взаимодействии с сотрудниками прокуратуры и УФСБ России по Иркутской области следователями регионального СКР собраны достаточные доказательства. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК, добавив, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в ходе предварительного следствия по делу о вырубке леса в «Туколони» к уголовной ответственности были привлечены три коллеги иркутского министра. Среди них — врио руководителя Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (впоследствии занимал пост замминистра лесного комплекса Иркутской области), директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз», а также инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Иркутской области.

«По версии следствия, указанные лица незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области», — уточнили в Следственном комитете.

В настоящее время им предъявлено обвинение по статьям УК РФ: «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

Ранее, в конце марта 2019 года, в рамках другого «лесного» дела был задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.

В тот же день в администрации Хабаровского края, а также в офисах компаний и ведомств, где работают родственники Ишаева, были проведены обыски. За неделю до следственных мероприятий Генпрокуратура сообщала о проверке исполнения законодательства в Дальневосточном федеральном округе по вопросу лесных отношений.

По версии следствия, с середины осени 2013 года по начало осени 2018 некий экс-чиновник правительства Хабаровского края, отвечавший за реализацию приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовочных фирм. Нелегальным путем из федерального бюджета было получено более 1 млрд рублей. Кроме того, были вырублены лесные насаждения, из-за которых лесному фонду был причинен ущерб на 9 млрд рублей.

По факту этих нарушений Генпрокуратура возбудила уголовные дела по нескольким статьям «Превышение должностных полномочий», «Пособничество в мошенничестве», «Мошенничество» и «Пособничество в превышении должностных полномочий».