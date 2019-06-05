«Мэры грязи не боятся»: градоначальник Омска села в лужу

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города, на котором также присутствовала ТВ-пресса.

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«Ну что, будем прыгать?» — сказала чиновница пытаясь преодолеть водное препятствие.

Однако прыгнуть не получилось – градоначальник поскользнулась на грязи и упала в лужу. Ее темно-синий пиджачный костюм оказался испачканным. Однако произошедшее не выбило женщину из колеи, передает НСН.

«Дождя мы не боимся, пришлось и упасть.

Но эта тема показательная. Мэр у вас не белоручка, дождя и грязи не боится», — сказала она присутствовавшим здесь же жильцам дома.

Стоит отметить, что последнюю неделю в Омске идут сильнейшие дожди — с начала месяца городские службы откачали уже более 800 кубометров воды из городских обхектов. Особое внимание они уделяют подземным переходам. Там установлены дополнительные насосы. Также бригады дорожно-эксплуатационных участков Управления дорожного хозяйства и благоустройства откачивают воду с городских магистралей и улиц.

«В период интенсивного выпадения осадков специалисты службы будут заниматься мониторингом и лично выезжать на объекты, чтобы проконтролировать работу насосного оборудования», — рассказала директор БУ Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан.

В первую очередь работы ведутся в зонах возможных подтоплений, затем — в местах, на которые больше всего жалуются омичи. На отдельных участках откачка идет круглосуточно. В подземных переходах установлены дополнительные насосы. По данным Омского гидрометцентра, в ближайшие дни работы у городских служб не убавится. Дождливая погода сохранится минимум до 9 июня, передает портал «Новый Омск».

Более того — в паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте» омичи сообщили о торнадо, замеченной в небе над Иртышом

«небольшом торнадо. «Над Иртышом прошелся, но до земли не дотянул»,

— говорится в посте.

На снимке видно, что в небе образовалось необычное атмосферное явление, похожее на закручивающуюся воронку.

Ранее омичи уже наблюдали подобные воронки в Одесском и Марьяновском районах. Во всех случаях диковинное для Омска явление сопровождалось ливневым дождем и грозой.

Двумя месяцами ранее власти Омска выразили благодарность юному жителю города, который с помощью детской лопатки попытался «отремонтировать» дороги и засыпал песком выбоины. Об этом сообщили в пресс-службе управления дорожного хозяйства и благоустройства столицы области.

«Юному дорожнику власти выразили благодарность за такое неравнодушное отношение к городским проблемам. Лет через 10–15 будем счастливы видеть в своих рядах такого настоящего человека и активного гражданина», — приводит ФАН сообщение ведомства.

Видео появилось в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчики похвалили мальчика и назвали его «сыном дорожной феи».

Отметим, кадры были сняты в районе проспекта Маркса в направлении Иртышской набережной. Проезд, где заметили мальчика, находится на содержании и обслуживании «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Через несколько дней рабочие заделали выбоины.

В ближайшие пять лет от Калининграда до Владивостока будут благоустроены более 230 общественных пространства общей площадью свыше 1200 га — в их числе 20 парков, 127 улиц, 45 площадей, 43 набережные. Об этом сообщалось на краснодарском форуме «Городская среда».

В 2017 году на благоустройство в городах было выделено 20 млрд руб. Проект предусматривает меры по благоустройству во всех населенных пунктах численностью населения более 1 тыс. человек, рассказывал член правления Агентства ипотечного жилищного кредитования Денис Филиппов.

Одним из первых в тестовую программу попал Саратов (согласно индексу качества городской среды КБ «Стрелки», он набрал 156 баллов при максимально возможных 300). В нем планируется благоустроить семь территорий в ближайшие пять лет, на это будет направлено около 1 млрд руб.

Помимо Саратова программа благоустройства затронет в 2017 году Калининград (164 балла по индексу городской среды), Владивосток (166), Белгород (179), Воронеж (134), Красноярск (141), Липецк (151), Набережные Челны (163), Нижний Новгород (148), Новосибирск (137), Омск (128), Оренбург (143), Пензу (154), Ростов-на-Дону (140), Саранск (151), Саратов (156), Уфу (130), Хабаровск (140).