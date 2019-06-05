«Ребенок не щенок»: Минюст предложил новые алименты

Министерство юстиции России предлагает обязать разведенных родителей обеспечивать детей собственным жильем. Проект федерального закона опубликован на портале нормативных правовых актов, передает ФАН.

Согласно готовящейся поправке к статье 86 Семейного кодекса РФ, родитель, живущий после развода отдельно от ребенка, будет «привлечен к обеспечению несовершеннолетнего собственным жильем».

Такая мера необходима для защиты жилищных прав ребенка, подчеркнули в ведомстве. Согласно актуальной статье 86 СК РФ, оба родителя должны нести экстраординарные финансовые расходы, если у ребенка есть исключительные обстоятельства: тяжелая болезнь, увечья, нетрудоспособность или необходимость постоянного ухода.

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Впрочем, исчерпывающим этот список не является, отмечается в законе. Кроме того, законопроект предлагает изменить механизм начисления неустойки по алиментам. Суд сможет снижать размер неустойки, принимая во внимание материальное и семейное положение должника. Благодаря такой норме, суд сможет принимать решение по размеру ежемесячных выплат «с учетом интереса ребенка и родителя, выплачивающего алименты».

Почетный адвокат России Людмила Айвар в разговоре с НСН отметила, что действующее законодательство уже позволяет решать вопрос с жильем для детей разведенных родителей.

«Я думаю, что эта мера должна прижиться, потому что это жизненно необходимо для тех детей, которые не имеют жилья и которых отцы выгоняют из имеющегося у них жилья, когда женщины вынуждены скитаться, снимать квартиру при отсутствии другого места жительства. Хотя законодатель все-таки постарался защитить ребенка от выселения, если он зарегистрирован по месту жительства отца и квартира не является совместно нажитым имуществом», – пояснила адвокат.

Она добавила, что речь идет о взыскании алиментов в твердой денежной сумме. Предлагаемая Минюстом поправка будет дополнительной с точки зрения защиты прав ребенка.

«Ребенок не щенок и не котенок. Выбросить на улицу после того, как закончился дачный сезон, нельзя. Собственно, и животное выбросить нельзя, но тем не менее наши граждане грешат такими историями. Думаю, что инициатива правильная, посмотрим, как она будет работать», – подытожила Айвар.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России отметили рост числа женщин-должников по алиментам. «По состоянию на 1 мая 2019 года на исполнении в территориальных органах ФССП России находятся 826 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, из которых по 78% должниками являются мужчины, по 22% (181 тыс.) — женщины. При этом по сравнению с прошлым годом на 5% увеличилось количество женщин-должников», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что в прошлом году дознаватели службы судебных приставов Московской области завели более 900 уголовных дел за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщил руководитель управления ФССП по региону Николай Коновалов.

«В части выявления преступлений, отнесенных к компетенции службы судебных приставов, дознаватели службы возбудили 1016 уголовных дел по различным составам. Большинство из них, 952, – за уклонение от уплаты алиментов», — отметил глава подмосковных приставов.

По сообщению ФССП РФ, приставы в 2018 году не смогли найти более тысячи должников по алиментам и предложили признать их безвестно отсутствующими. «Всего в 2018 году судебные приставы помогли сформировать пакет документов о признании должников по алиментам безвестно отсутствующими 1384 взыскателям», — говорилось в сообщении ведомства.

Министерство юстиции России уже не в первый раз предлагает ввести новые формы алиментов. В феврале этого года Минюст предложил обязать родителей содержать своих детей во время их учебы в университете.

Отметим, что действующий Семейный кодекс РФ обязывает россиян содержать детей до их совершеннолетия. В случае, если родители отказываются спонсировать ребенка, средства на его содержание взыскиваются с них в судебном порядке. Соответствующий иск предъявляется родителям органами опеки и попечительства. Когда же ребенок достигает совершеннолетия, обязательство выплачивать алименты с родителей снимается.