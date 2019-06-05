За измену: как издевались над школьницей в Бийске

В Бийске 15-летнюю девушку заставили пить воду из грязной лужи под предлогом избиения. Предположительно, одна из ее сверстниц приревновала школьницу к своему парню. Видео происшествия было выложено в социальной сети «Вконтакте». Об этом сообщает «Российская Газета».

На ролике видно, как девушка стоит на коленях перед лужей, в то время как сверстницы просят ее наклониться лицом и выпить воду из лужи. Однако после выполнения просьбы девушки не успокаиваются и приказывают ей «утопиться» в грязной воде.

«Пьешь из лужи или получишь по лицу», — говорят участники ролика. В управлении СКР по Алтайскому краю уточнили, что на данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и причины, побудившие подростков на противоправные действия. Силовикам уже удалось установить личность пострадавшей школьницы и участников травли. СК даст юридическую оценку действиям как подростков, так и органов системы профилактики. По факту видеоматериала назначена доследственная проверка, подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Ранее, в мае 2019 года, в одной из московских школ возник конфликт между школьниками. Один из подростков обратился к медикам, заявив, что его приятель бегает по школе с ножом. В результате в учебное учреждение приехали санитары психиатрической больницы. Они применили силу к 15-летнему подростку и пытались забрать его с урока. Сам мальчик пояснил, что двое мужчин насильно держали его в учительской.

«Я открыл дверь, вышел, они выбежали, схватили меня за руку и начали тянуть. Потом они начали пытаться меня заломать, это где-то три минуты продолжалось», — пояснил он. После ЧП юноша обратился в медицинское учреждение, чтобы снять побои: у него лопнули сосуды на лице, на руке и теле были следы от связывания.

Ранее, 18 марта, в Челябинске ученицы одной из школ избили одноклассницу за то, что та надела поддельные кроссовки одного из люксовых брендов. По словам матери потерпевшей, инцидент произошел рядом со школой. «Я спросила ее, что случилось, а она говорит: «У меня болит нога, меня пинали по ноге, снимали кроссовки, вымогали деньги», — пояснила родственница. Отмечается, что травля была записана на видео и выложена в Сеть.

Мать девочки также рассказала, что эти кроссовки они с мужем подарили дочери на 8 марта — стоили они семь тысяч рублей. По данным местных СМИ, руководство школы и охрана никак не отреагировали на происшествие. Родственница пострадавшей школьницы отметила, что два года назад в той же школе ее старшему сыну сломали нос на уроке.

В результате он потерял сознание на пять минут. Тем не менее учительница не вызвала врача и даже не подошла к мальчику.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что ученик школы №2 города Большой Камень Приморского края жестоко издевался над сверстниками. Он ударил одну из одноклассниц в живот, после чего ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки. За это отец учащейся отвел обидчика в мужской туалет и прилюдно окунул головой в унитаз. В результате у подростка зафиксировали телесные повреждения.

По факту ЧП была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда здоровью мальчика от самосуда родителей. Проверку также запустили краевые прокуратура и департамент образования. Ситуацию также взял на контроль начальник управления образования города. В свою очередь, следователи возбудили дело после самосуда взрослых. Известно, что после ЧП директора школы, где произошел инцидент, отстранили от работы, а в классе сменили классного руководителя.

Еще один инцидент произошел 18 мая 2018 года. Тогда в белгородской школе группа подростков избила семиклассника и сняла это на видео. Сообщалось, что незадолго до инцидента потерпевший решил заступиться за товарища. После этого около десяти подростков встретили его после уроков, избили и заставили извиняться, снимая процесс на видео.

Мальчика госпитализировали в областную клиническую больницу. Родственники ребенка после инцидента обратились в полицию.

Отметим, что зимой прошлого года Лаборатория профилактики асоциального поведения НИУ ВШЭ провела исследование распространенности травли среди старшеклассников. В нем приняли участие около 900 учеников 9-11 классов из пяти федеральных округов России.

«Если о результатах говорить коротко, то травля достаточно сильно распространена — хотя бы раз за месяц в школе с хотя бы одним проявлением травли сталкивалось почти 2/3 опрошенных», — поясняла «Газете.Ru» научный сотрудник НИУ ВШЭ Мария Новикова.