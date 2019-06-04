«Отрезал голову»: как расправились с помощником депутата

В Ростове-на-Дону в собственном доме убит экс-помощник депутата местного Заксобрания от фракции КПРФ Михаил Бакланов. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Ростовской области.

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По данным следствия, 32-летний приятель чиновника в ходе ссоры произвел не менее двух выстрелов из травматического пистолета «Гроза – 04С» в область его головы. После злоумышленник нанес бывшему помощнику множественные резаные ранения.

В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Силовики отмечают, что позже приятель чиновника также изнасиловал его 31-летнюю сожительницу.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и части 2 статьи 132 УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера». Смерть бывшего помощника подтвердил и сам депутат Евгений Бессонов.

Rostovgazeta.ru уточняет детали произошедшего. По данным СМИ, в ночь на 1 июня в дом к Михаилу Бакланову пришел его знакомый. Мужчины выпивали, спустя некоторое время к застолью присоединилась и девушка экс-помощника депутата. В какой-то момент гость стал приставать к сожительнице Бакланова, что и стало причиной конфликта. Друг застрелил хозяина дома, после чего изнасиловал девушку, пишет местный портал. Отмечается, что пострадавшей удалось сбежать и вызвать полицию.

Сам 32-летний мужчина в ходе допроса подтвердил, что в роковой вечер он вместе с Баклановым распивал спиртные напитки. В ходе беседы экс-помощник вспомнил о своем долге приятелю. «Он говорил, что должен мне семь миллионов рублей, но у нас нет никаких расписок», — рассказал обвиняемый. После этого, по его словам, чиновник отдал приятелю пистолет, сел в ванну и попросил выстрелить ему в голову.

«После этого я, наверное, отрезал ему голову. Я дальнейшее не помню», — заключил злоумышленник, подчеркнув, что сожительницу экс-депутата он не насиловал.

Прибывшие на место оперативники обнаружили в ванной труп хозяина квартиры с частично отрезанной головой. «Блокнот. Ростов-на-Дону» в свою очередь подчеркивает, что злоумышленник был задержан на месте.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — заключили в местном СК.

По словам депутата заксобрания от фракции КПРФ Евгения Бессонова, убитый помощник работал на него в прошлом созыве партии. До гибели он занимался развитием собственного бизнеса. «Не думаю, что он был зачинщиком конфликта, он был спокойным человеком», — пояснил Бессонов.

По данным местных СМИ, 13 лет назад Михаил Бакланов был председателем областной организации «Союз коммунистической молодежи» и членом Молодежного парламента при Законодательном собрании Ростовской области. Отмечается, что в 2015 году он участвовал в выборах в ростовскую думу от КПРФ.

Еще одно ЧП произошло в ночь с 14 на 15 мая в деревне Покровка Омской области. По версии следствия, тогда 42-летний местный житель решил показать своему 55-летнему гостю новое незарегистрированное охотничье ружье ТОЗ-63 16 калибра. Однако приятель засомневался в пригодности оружия.

Из-за этого между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой хозяин дома выстрелил в гостя из ружья. Тот скончался на месте. Орудие убийства было изъято, подозреваемый задержан. По факту трагедии возбудили уголовное дело об убийстве.

22 апреля 2019 года трагедия произошла и в Югре. Там 42-летний житель Сургута в ходе конфликта со своим другом из-за долгов ударил его ножом. Мужчина скончался на месте. После убийства злоумышленник перевел со счета убитого друга на свой 400 тыс. рублей и решил избавиться от тела. Он расчленил труп жертвы и по частям сжег в печи, отмечали местные силовики. После житель Сургута уехал в Башкортостан — там его и задержали. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Еще один инцидент случился 29 марта в Архангельской области. Там 32-летний мужчина в ходе застолья дома у своего приятеля ударил его кулаком. Хозяина квартиры упал и ударился затылком об пол. В результате закрытой травмы головы и шеи пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть причастность к преступлению, подозреваемый перенес тело на проезжую часть.

Тем не менее позже мужчина сам пришел с повинной в отделение полиции. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».