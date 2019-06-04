«Мы тоже люди»: как детей с ВИЧ выставили из лагеря

ВИЧ-положительным детям из Нижнего Новгорода отказали в отдыхе в спортивной деревне «Новинки» из-за их диагноза. Поездку спонсировал один из благотворительных фондов, который предварительно оплатил задаток. Тем не менее 2 июня в фонд позвонила администратор турбазы и сообщила, что персонал «отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми», передает издание «КозаПресс».

Реклама

«На мои возражения и объяснения, что это дети и вирус не передается воздушно-капельным путем, что все детки на лечении, мне ответили, что все понимают, но, мол, «у нас свои дети», — цитирует портал слова директора фонда. При этом отмечается, что администрация турбазы узнала, что в лагере будут отдыхать дети с ВИЧ лично от директора фонда, когда та передавала задаток.

В спортивной деревне «Новинки» подтвердили, что были вынуждены отказать фонду в размещении детей с ВИЧ-статусом. По словам администратора, к директору турбазы пришли около десяти сотрудников и заявили, что не будут обслуживать детей, поскольку у них тоже есть дети, за здоровье которых они опасаются.

Администратор также рассказала журналистам, что и она сама, и все работники знают, что ВИЧ передается только половым и медицинскими путями, либо от матери ребенку при родах. Но несмотря на это работники турбазы боятся.

Руководство не могло оказывать на сотрудников давление, поэтому не стало переубеждать их в том, что работа с ВИЧ-положительными людьми не опасна. «Мы извинились, возвращая деньги», – отметила администратор.

Собственник турбазы Алексей Шарков в свою очередь подчеркнул, что ранее фонд уже привозил детей в «Новинки» — проблем тогда не было. «Только сроки проживания были до суток, а в данный заезд планировали более трех и поэтому мы попросили провести инструктаж с нашими сотрудниками, (да некоторые у нас новенькие и у них были определенные сомнения) всего-навсего», — уточнил он.

После того, как руководство попросило провести инструктаж, из фонда «приехал человек и забрал аванс, не сказав ничего». Чтобы подтвердить свои слова, Шарков опубликовал благодарственное письмо, подписанное в том числе руководством фонда. «Ситуация запутанная и нас обвиняют в том, чего не было, можно только догадываться кому это нужно», — подытожил он.

Сейчас региональные следователи проводят доследственную проверку по факту нарушения прав на детский отдых. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

4 июня Кузьмичева сообщила, что несмотря на решение руководства спортивной деревни лагерь для детей с ВИЧ и их родителей состоится, как и планировалось, с 7 по 9 июня. Гости отправятся отдыхать на другую турбазу. Кузьмичева поблагодарила всех, кто оказал моральную поддержку благотворительной организации.

«Мы будем продолжать заниматься тем, чем занимались. Надо, чтобы тот случай положил конец такому отношению к людям, живущим с ВИЧ, и в дальнейшем это никогда не повторилось.

Такого не должно быть. Мы все люди, и статус (ВИЧ-положительный — «Газета.Ru») не имеет значения», — заявила Кузьмичева, которая сама живет с ВИЧ и одной из первых в Нижнем Новгороде открыто заявила о своем статусе.

Уполномоченная по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова назвала подобный инцидент следствием невежества. По ее мнению, с населением необходимо проводить более активную разъяснительную работу.

«Инцидент, участниками которого стали руководство турбазы и фонд, поддерживающий ВИЧ-положительных детей, стоит оценивать больше с морально-этической точки зрения, чем с правовой. Аргументация отказа, которую озвучили представители фонда, совершенно недопустима. При этом невежество в отношении темы ВИЧ встречается довольно часто», — сказала Ушакова.

По ее мнению, руководству турбазы следует провести в отношении сотрудников ликбез и объяснить им, как передается ВИЧ и почему ВИЧ-положительные люди не опасны. 5 июня в региональном управлении Роспотребнадзора состоится совещание с директором фонда, представителями деревни «Новинки» и детского омбудсмена, на котором обсудят инцидент.

Отметим, что ВИЧ не передается воздушно-капельным, водным, контактно-бытовым путем, через рукопожатие, объятия, поцелуи, пользование общей посудой, одним туалетом, транспортом или бассейном. Дело в том, что в таких биологических жидкостях человека, как слезы, пот, моча или слюна, вирус содержится в крайне низкой концентрации, поэтому им невозможно заразиться. Кроме того, вирус погибает на открытом воздухе, а также при воздействии с теплой воды, спиртовыми или мыльными растворами. В передаче вируса также не участвуют насекомые — комары, клопы, вши или клещи.