Не прошло и года: генерал-взяточник Никандров вышел по УДО

Бывший заместитель начальника Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Денис Никандров условно досрочно покинул колонию общего режима в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чувствую себя хорошо, отлично, можно сказать», — заявил Никандров, подчеркнув, что хочет пообщаться с прессой. По словам экс-генерала, у него «много планов на будущее», но он «не знает, ждет ли его кто-то» из тюрьмы.

Никандрова приговорили к 5,5 годам лишения свободы по делу о взятке еще 18 августа 2018 года. Сначала преступление было квалифицировано как особо тяжкое, но впоследствии Верховный суд РФ смягчил приговор — категория была изменена на «тяжкое».

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В конце мая районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего первого замначальника столичного главка СК Дениса Никандрова. «Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней. Администрация учреждения исправительной колонии № 13 характеризовала его положительно, прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства», — отмечали в суде.

Ранее к заключенному было применено правило «год за полтора». В связи с этим отбытый срок составил более четырех с половиной лет. Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН заявил, что освобождение Никандрова — отнюдь не сюрприз.

«Ему дали небольшой срок, поэтому, видимо, формальные требования закона соблюдены. Но это наглядно показывает, как хорошо сотрудничать со следствием и давать признательные показания. Что такие усилия не проходят бесследно, что все развивается в режиме наибольшего благоприятствования.

Тем более Никандров дал признательные показания в отношении своих коллег», — подчеркнул экс-генпрокурор.

В частности Никандров свидетельствовал против своего шефа — генерала юстиции Александра Дрыманова, который занимал пост главы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Генерал юстиции Денис Никандров был арестован в 2016 году по обвинению в получении взятки размером €500 тыс. за освобождение криминального авторитета Итальянца (Андрея Кочуйкова — «Газета.Ru»). Деньги ему передал вор в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов), чьим помощником был Итальянец.

Он был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в 2015 году. Его владелица Жанна Ким решила полностью изменить интерьер заведения. Для этого она наняла дизайнера Фатиму Мисикову.

Ремонт затянулся, и это не понравилось Ким — женщина решила разорвать контракт с дизайнером. За это Мисикова потребовала от ресторатора выплатить неустойку размером 2 млн рублей.

Ким платить отказалась, и спустя несколько дней, 13 декабря, ей позвонил неизвестный мужчина — он представился адвокатом дизайнера. Женщина, не ожидая никаких неприятностей, пригласила его на встречу в свой ресторан. Вместо адвоката в заведение приехал криминальный авторитет Андрей Кочуйков по кличке Итальянец. Он и еще 11 сообщников стали требовать у Ким 8 млн рублей.

Испуганная женщина позвонила отставному офицеру КГБ Эдуарду Буданцеву и попросила его о помощи. Ким рассказала ему, что она уже вызвала полицию, однако вооруженные люди не уходят, и ей «очень страшно».

«Она сказала, что ей угрожали вывезти ее и ее детей в багажнике, после чего я решил сам поехать в ресторан», — заявил Буданцев в суде. Мужчина взял с собой Владимира Костриченко, вместе с которым он служил в правоохранительных органах.

В результате в ресторане произошла перестрелка — в ней погибли два человека со стороны Итальянца, еще восемь получили ранения. Оставшихся членов его банды позже арестовали, им предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.

Как удалось установить правоохранителям, Шакро Молодой обратился к высокопоставленным сотрудникам СК и попросил их за $500 тыс. изменить ход дела в отношении его помощника Итальянца. В мае 2016 года Ламонов получил от авторитета обувную коробку с деньгами через своего помощника Дениса Богородецкого. Вечером 18 мая он передал ее Максименко в его служебной квартире.

Денис Никандров перешел в ГГСУ СК при прокуратуре РФ в 2008 году. Одним из самых громких его расследований считается дело о «крышевании» подмосковными прокурорами нелегальных казино.

Так, по версии следствия, в деле была замешана группировка из примерно полутора десятков правоохранителей, которые держали незаконный игорный бизнес. Их главой выступал бывший зампрокурора Московской области Александром Игнатенко. Однако логического завершения в виде арестов в деле правоохранителей не последовало.

Генпрокурор Юрий Чайка прокомментировал это, отметив, что каких-либо объективных доказательств вины должностных лиц выявлено не было.

Отметим, что в 2011 году Никандров и двое его починенных были пойманы на нарушениях в расследовании «игорного дела» — в частности во время обыска в кабинете главы ГУ МВД по Московской области генерал-полковника Николая Головкина. В связи с этим они едва не были отстранены от расследования.

Сам Шакро Молодой был осужден на 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима — его признали виновным по двум эпизодам вымогательства. Осенью 2018 года Мосгорсуд признал приговор законным, передает ФАН. Шакро во время суда «демонстративно разгадывал кроссворд», передавало РИА «Новости».