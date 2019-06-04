Отлучился в туалет: казанец сбежал из суда после приговора

38-летний житель Казани отпросился в туалет и сбежал из суда, где его приговорили к 10 месяцам колонии строго режима за преступление, предусмотренное статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщили в управлении МВД РФ по городу Казани.

Сообщается, что инцидент произошел 29 мая 2019 года. Подсудимый находился под подпиской о невыезде. Судебные приставы не привлекались к обеспечению безопасности судебного заседания.

По сообщению УМВД России по Казани, мужчину зовут Зиганшин Ирек Фаридович, ему 38 лет — при этом выглядит злоумышленник на 50-55 лет. «Ростом 170-175 сантиментров, среднего телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в ветровку темного синего цвета на молнии, со вставками белого цвета в виде трех полосок на рукавах, брюки темного цвета, кроссовки черного цвета с белой вставкой, футболку белого цвета», — добавили в ведомстве.

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Позднее, в ночь на 3 июня, в Бурятии из-под конвоя сбежал обвиняемый в изнасиловании. По сообщению пресс-службы МВД по республике Бурятии, 24-летний мужчина совершил побег при конвоировании из Улан-Удэ в изолятор временного содержания Еравнинского района. «В настоящее время личный состав территориального органа, а также близлежащих районов республики, Забайкальского края, Иркутской области ориентирован на розыск и задержание злоумышленника», — уточнили в ведомстве.

В этот же день, 3 июня, в Забайкалье осужденный к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы сбежал из колонии-поселения №6 в поселке Тыргетуй Карымского района. Как сообщает пресс-служба краевого УФСИН, мужчина был осужден трем статьям: по части 1 статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем», части 1 статьи 139 «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица» и части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Силовики продолжают розыск злоумышленника.

Ранее, 21 мая, осужденный на 17,5 лет лишения свободы за убийство и разбой сбежал из владимирской колонии-поселения. Отмечается, что заключенный отбывал наказание с 2005 года. В 2018 году решением суда он был переведен на участок колонии-поселения.

Как уточнили сотрудники УФСИН РФ по Владимирской области, отсутствие 38-летнего осужденного было выявлено утром 21 мая. На момент пропажи мужчины полиция вела розыскные мероприятия.

Ранее, 20 августа 2018 года, подозреваемый в краже житель Ямало-Ненецкого автономного округа сбежал из отдела полиции через окно, прихватив с собой материалы уголовного дела. Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

«Добежав до бетонного ограждения, подозреваемый часть уголовного дела бросил около забора, а несколько листов прихватил с собой. Скрывшись, мужчина продолжительное время прятался от правоохранительных органов, но в вскоре сотрудники полиции задержали его», — уточняли в региональном управлении СКР.

По информации следователей, он признал свою вину и пояснил, что сбежал с материалами дела в знак протеста, так как не согласился с выводами сотрудников полиции о его причастности к краже.

Отметим, что в 2017 году исследование Научного-исследовательского института (НИИ) ФСИН России показало, что в России совершается меньше всего в мире побегов из мест заключения. По данным института, за 2016 год в стране было зафиксировано всего пять побегов из колоний и СИЗО.

«В прошлом году было 22 попытки совершения побегов. В этом году допущено два побега, а количество предотвращенных — уже 15, что говорит о высоком уровне организации службы охраны», — заключил начальник управления охраны и конвоирования ФСИН Артем Шубников.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, комментируя исследование, отмечала, что к ней ежедневно поступает около 150 жалоб от заключенных и их родственников. По ее словам, в первую очередь обращения касаются плохих условий содержания, невозможности свиданий с родными и неправомерных действий со стороны сотрудников ФСИН. Всего за 2016 год в аппарат уполномоченного по правам человека поступило порядка 43 тыс. таких обращений.