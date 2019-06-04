Сняли с самолета: как ловят убийц спецназовца ГРУ

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, получившего смертельное ранение в ходе драки в подмосковном Путилково. Об этом сообщили в СК.

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«В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием», — уточнили в ведомстве.

По информации СК, оба задержанных являются уроженцами стран СНГ. Одного из мужчин правоохранители задержали в самолете при попытке улететь в Армению. По данным телеграм-канала Baza, предполагаемого убийцу вывели непосредственно из салона воздушного судна.

Второго подозреваемого следователи задержали в московской квартире, отмечает канал. В домах обоих задержанных уже проведены обыски. Также допрошены более 50 свидетелей.

«По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — отмечают силовики.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Оно объединено в одно производство со вторым делом, возбужденным по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбужденным по факту ранения в ходе драки еще двух молодых людей.

Следственный комитет также опубликовал кадры видеозаписи с допроса одного из подозреваемых. На них видно, как мужчина неохотно отвечает на вопросы следователей и постоянно смотрит в пол.

Кроме того, силовикам также удалось установить личности всех участников потасовки – в настоящий момент с некоторыми из них уже работают следователи.

В то же время, по словам отца убитого спецназовца, многие подозреваемые уже успели улететь в Армению. «Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно», — рассказал Алексей Белянкин РБК.

В интервью телеканалу РЕН ТВ отец погибшего спецназовца ранее рассказывал, что главного подозреваемого следователи установили «сразу после драки». «Оперативники пришли к нему домой спустя два часа, его уже не было. Но местоположение вроде бы установили», — добавил Белянкин.

Напомним, что трагедия произошла ночью 3 июня в Путилково под Красногорском около кафе на Новотушинской улице. 24-летний ефрейтор СПН ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин прогуливался с девушкой, когда увидел, как группа людей кавказской национальности избивает двух молодых людей. Как стало известно позже, конфликт, приведший к смерти бывшего спецназовца, разгорелся еще в баре, недалеко от которого и произошла массовая драка.

«Никита успел достать травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. В этот момент они со всех сторон, как стая, накинулись, повалили его между машин, начали бить. Он поднялся, вырвался, начал оказывать сопротивление. В этот момент кто-то нанес удар ножом», — рассказал его отец.

Скорая помощь приехала на место ЧП спустя 10-15 минут после того, как скончался Белянкин — однако помочь ему уже не смогли. Согласно заключению судмедэксперта, нож попал ровно в сердце, поэтому военнослужащий скончался практически сразу, на руках у своей девушки.

«Никита умер у нее на руках. У них были отношения. Она пыталась ему реанимировать сердце, прямой массаж делала ему. Я представляю, как ей тяжело. Мне тяжело со всей этой ситуацией, а ей в 10 раз тяжелее. Но она не участвовала непосредственно в драке, она стояла и смотрела на происходящее», — поделился Суханов в разговоре с РЕН ТВ.

По данным СМИ, медицинская помощь понадобилась и другим молодым людям, за которых вступился Белянкин. Как стало известно сайту kp.ru, изначально толпа накинулась на 28-летнего Александра Сергеева и его друга. В настоящее время Сергеев находится в больнице.

«Чем мы им не понравились, я до сих пор не понимаю, но толпа мужиков выволокла нас на улицу. Там и началась драка. Их не меньше 10 человек было», — рассказал мужчина.

Он также отметил, что экс-спецназовец спас его, так как толпа отступила только после его появления. «Меня успели ранить ножом в живот, и я упал. Но если бы не Никита, они меня точно убили бы. Можно сказать, что он меня спас», — вспоминает Сергеев, его цитирует «КП».

Известно, что погибший экс-боец спецназа ГРУ ранее участвовал в боевых действиях в Сирии — в частности в боях под Алеппо. Кроме того, погибший имел медаль за отвагу. Однако недавно его служебный контракт закончился, и он занялся семейным бизнесом.