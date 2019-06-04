Ждать еще долго: что не так с выдачей багажа в «Шереметьеве»

В аэропорту «Шереметьево» фиксируются многочасовые задержки выдачи багажа. Проблемы начались еще в конце мая — тогда пассажиры, прилетевшие из Шанхая, Мадрида и ряда других зарубежных городов, ожидали багаж до пяти часов. В первые летние дни ряд рейсов авикомпаний «Аэрофлот» и Nordwind улетели или вовсе без багажа, или с его частью, пишут «Ведомости».

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Как уточняет издание со ссылкой на сотрудника «Шереметьева», столичная воздушная зона очень загружена. Тем временем перевозчики предпочитают отправлять рейсы без серьезных задержек, а застрявший багаж передавать людям следом.

«Муж летел в субботу, наш багаж потеряли, а мы собирались из Сочи в Абхазию, теперь сидим ждем у моря погоды! По несколько раз звоним в авиакомпанию Nordwind, но сотрудники не называют никаких дат и сроков, не объясняют, что произошло.

Почему нам, бедным дальневосточникам, которые добираются на перекладных сюда, и за такие огромные деньги, приходится вообще ждать наши 13 килограммов вещей?» — возмущается жительница Приамурья, которую цитирует «Амурская правда».

Еще в пятницу, 31 мая, о сбое в системе выдачи багажа сообщал пассажир, прилетевший в столицу из Азербайджана. «Мы прибыли в терминал Е рейсом из Азербайджана в 19 часов и почти три часа не можем получить багаж. <...> Один из сотрудников нам сказал, что нет грузчиков», — рассказал он «Интерфаксу».

О том, что аэропорту не хватает персонала в понедельник, 3 июня, писала газета «Коммерсант». Как уточняет издание, до мая прошлого года авиакомпания «Аэрофлот», на которую в 2018 году пришлось 78,5% пассажиропотока в «Шереметьеве», самостоятельно обрабатывала багаж своих пассажиров. Однако с открытием в мае 2018 года терминала В багажем стала заниматься компания «Шереметьево хэндлинг», которая на 100% принадлежит аэропорту.

Ей же постепенно перешли функции по обработке багажа «Аэрофлота» и в других терминалах аэропорта. Аэропорту было необходимо набрать десятки новых грузчиков, однако руководство сделать это не успело, пишет «Коммерсант».

Как рассказали газете источники в аэропортовой отрасли, чтобы восстановить бесперебойную доставку багажа, «Шереметьеву» требуется еще около 250 сотрудников. Эту информацию подтвердили и в самом МАШ. «Проблема в том, что существенно вырос объем перевозок и перевозимого багажа. На данный момент идет набор персонала, чтобы закрыть существующие пробелы в ресурсах и стабилизировать ситуацию», — уточнили в аэропорту.

Еще 1 июня в аэропорту отмечали, что причиной задержек стал усиленный пассажиропоток. Тем не менее источники «Коммерсанта» подчеркивают, что параметры пассажиропотока аэропорту были известны задолго до конца мая. Так как грузчиков столичные воздушные гавани набирают из близлежащих населенных пунктов, МАШ не сможет компенсировать нехватку сотрудников за счет персонала «Домодедово» и «Внуково». Грузчиков придется набирать из близлежащих городов — таких как Лобня, Долгопрудный и Химки.

В «Шереметьеве» надеются, что ситуация стабилизируется к концу июня. «Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам и авиакомпаниям за доставленные неудобства. <...> Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов. Реализуемые мероприятия позволят стабильно сокращать сроки ожидания выдачи задержанного багажа», — сообщили в пресс-службе МАШ, передает РИА «Новости».

В связи с задержками аэропорт запустил бесплатную раздачу воды и сэндвичей людям, ожидающим багаж более 25 минут с момента поставки лайнера на стоянку. Если ждать приходится больше 30 минут, у пассажиров есть возможность оформить бесплатную доставку багажа по указанному адресу.

По данным рекрутингового портала HeadHunter, с вычетом всех налогов «Шереметьево хэндлинг» предлагает грузчикам 45 тыс. рублей в месяц. Как уточнил собеседник «Ведомостей» в авиационной отрасли, в МАШ, как на стратегическом объекте, с грузами могут работать только граждане РФ.