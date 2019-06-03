Умер в реанимации: пьяные полицейские застрелили ребенка

В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.

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ЧП произошло в пятницу, 31 мая, когда двое полицейских патрульно-постовой службы в нетрезвом состоянии устроили стрельбу по металлическим банкам рядом с детской площадкой. В итоге они попали в голову мальчика, который играл на площадке с несколькими друзьями.

Ребенок был госпитализирован в местную больницу, а затем перевезен в нейрохирургический центр в Киеве, потому что врачи не смогли извлечь пулю из его головы. Вскоре мальчик умер, не приходя в сознание, после перенесенной операции.

«Умер. Мальчик был без сознания, находился после операции в реанимации на искусственной вентиляции легких»,

— рассказала руководитель пресс-службы Департамента охраны здоровья Киевской горгосадминистрации Наталия Вишневская.

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), которое наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Вскоре двум патрульным полицейским сообщили о подозрении, на время следствия их могут заключить под круглосуточный домашний арест и отстранить от занимаемых должностей.

Также в понедельник, 3 июня, в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили два трупа. По данным портала «Красный Север», тела участковых уполномоченных Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были найдены в разных частях города.

Первого полицейского с простреленной грудью нашли в салоне автомобиля за поселковой котельной, второго с ранением головы обнаружили в помещении опорного пункта полиции.

Местные СМИ отмечают, что в одной из квартир пятиэтажки также найдено тело супруги убитого полицейского — предположительно, Андрея Мучаева. По словам соседей, на двери заметны следы пуль. Отмечается, что женщина погибла от огнестрельных ранений — при этом, по неподтвержденным данным, стрелок находился внутри квартиры.

По данным портала «Ноябрьск-24», оба погибших перевелись в полицейское отделение, где они работали вплоть до гибели, около года назад. Коллеги отзываются о них положительно. Телеграмм-канал «112» отмечает, что трагедия могла произойти на почве ревности. По неподтвержденным данным, недавно Мучаев узнал, что у Анчугова был роман с его женой.

«Лейтенант сорвался: сначала застрелил жену из табельного пистолета, затем поехал в отдел и выпустил пулю в затылок другу. Забрал ключи от его машины, уехал на другой конец города и застрелился.

Пистолет следователи нашли под сиденьем. Мучаев написал предсмертную записку, рассказал о долгах, неприятностях и объяснил, почему застрелил жену и лучшего друга», — говорится в сообщении «112».

В ноябре прошлого года американские полицейские в штате Алабама во время «черной пятницы» перепутали устроившего стрельбу около местного ТЦ человека с обычным покупателем и по ошибке застрелили. При этом настоящий стрелок скрылся и был объявлен в розыск, передает ФАН.

Также в конце прошлого года полицейский в провинции Ризе на северо-востоке Турции расстрелял главу управления полиции Алтуг Верди, еще трое силовиков в результате боестолкновения получили ранения. Сам нападавший правоохранитель был арестован и осужден, передает НСН.

Впрочем, бездействие тоже бывает преступным и наказывается в рамках уголовного кодекса. Так, в марте нынешнего года суд вынес приговор в рамках гибели чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, убитого в уличной драке уроженцем Амурской области Анаром Аллахверановым.

27 марта 2019 года прокуратура Хабаровского края сообщила, что

за бездействие при виде смертельной потасовки были осуждены два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии.

Они были признаны виновными в халатном отношении к своим обязанностям, которое повлекло за собой «существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Один из бывших росгвардейцев был наказан лишением свободы на три года и три месяца (при этом он еще три года не сможет работать в правоохранительных органах), а второй — на два года и восемь месяцев с запретом на устройство в силовые структуры сроком два года и шесть месяцев.