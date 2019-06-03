Ножом в сердце: за что в Подмосковье убили спецназовца

Дело об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье передано в центральный аппарат СКР. Соответствующее поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин.

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Ранее сообщалось, что силовики установили личности людей, напавших на военнослужащего. В ГСУ СК по Московской области рассказали, что уже проведены обыски по месту жительства подозреваемых. Кроме того, сотрудники СК изъяли вещи и предметы, необходимые для дальнейшего расследования.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, допрашивая свидетелей и изучая записи камер видеонаблюдения. Помимо этого, назначены медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы.

Ранее отец убитого экс-бойца спецназа ГРУ Алексей Белянкин рассказал ТАСС о том, что следователи установили личность одного из подозреваемых в убийстве его сына.

«Как мне сказали правоохранители, им удалось установить одного из подозреваемых. Он точно имел отношение к бару, возле которого совершено преступление. Это приезжий из Армении, в последнее время он жил рядом с местом, где произошло убийство», — сообщил мужчина.

Ранее в интервью телеканалу РЕН ТВ он говорил, что главного подозреваемого следователи установили «сразу после драки». «Оперативники пришли к нему домой спустя два часа, его уже не было. Но местоположение вроде бы установили», — рассказал Алексей Белянкин журналистам.

В роковой вечер Белянкин прогуливался с девушкой по Путилково и решил заступиться за двух молодых людей, которых избивала толпа. Конфликт, приведший к смерти бывшего спецназовца, разгорелся еще в баре, недалеко от которого и произошла массовая драка.

«Никита успел достать травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. В этот момент они со всех сторон, как стая, накинулись, повалили его между машин, начали бить. Он поднялся, вырвался, начал оказывать сопротивление. В этот момент кто-то нанес удар ножом», — рассказал Алексей Белянкин.

Он отметил, что, по мнению судмедэксперта, у погибшего не было шансов на спасение — он скончался практически сразу от проникающего удара в сердце. «Ценой своей жизни спас того, кого избивали. Пострадавший оказался реаниматологом. Он говорил людям, которые пытались ему помочь, что надо делать. Потом приехали медики и оказали ему помощь», — пояснил отец погибшего.

Инцидент произошел в Путилково под Красногорском — около кафе на Новотушинской улице. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

«Никита заметил, как толпа кавказцев избивает двоих русских парней. Он не из тех был, кто прячется в кусты. Даже не сомневаюсь, что он вообще не думал, ввязываться в конфликт или нет. 10, 20, да пусть хоть 50 человек было, он не струсил бы», — дополнил картину произошедшего друг погибшего Евгений Маслов в разговоре с сайтом kp.ru. Его не было на месте инцидента, однако Евгений знает о случившемся со слов девушки экс-бойца спецназа ГРУ.

«У него с собой был пистолет газовый, так вот он пару раз в воздух пальнул, а потом предложил им честный бой: рукопашный один на один», — отметил друг Никиты. По его словам, в ответ на это предложение толпа «просто налетела на него». Затем кто-то «достал нож и пырнул его прямо в сердце». Молодой человек умер на руках своей девушки, которая пыталась его реанимировать до приезда медиков.

Тем не менее помощь понадобилась другим молодым людям, за которых Никита Белянкин заступился в ту ночь. Журналисты «КП» пообщалась с одним из них. По данным издания, толпа сначала избивала 28-летнего Александра Сергеева, который в настоящее время находится в больнице, и его друга.

«Чем мы им не понравились, я до сих пор не понимаю, но толпа мужиков выволокла нас на улицу. Там и началась драка. Их не меньше 10 человек было», — рассказал мужчина корреспонденту сайта. По его словам, только после появления экс-спецназовца толпа перестала их бить.

«Меня успели ранить ножом в живот, и я упал. Но если бы не Никита, они меня точно убили бы. Можно сказать, что он меня спас», — вспоминает Сергеев.

В то же время, по данным источников сайта kp.ru, близких к следствию, именно Александр Сергеев и стал зачинщиком конфликта. «Он отдыхал в тот вечер с другом. В какой-то момент, разгоряченный алкоголем, он громко произнес фразу: «что-то много чурок в кафе». Это услышали посетители кафе, после чего и началась драка», — передает портал слова собеседника.

Известно, что погибший экс-боец спецназа ГРУ ранее участвовал в боевых действиях в Сирии — в частности в боях под Алеппо. Кроме того, погибший имел медаль за отвагу. Однако недавно его служебный контракт закончился, и он занялся семейным бизнесом.