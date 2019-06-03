Не простил измену: как лейтенант застрелил жену и коллегу

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили два трупа. По данным портала «Красный Север», тела участковых уполномоченных Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были найдены утром 3 июня в разных частях города. Первого полицейского с простреленной грудью нашли в салоне автомобиля за поселковой котельной, второго с ранением головы обнаружили в помещении опорного пункта полиции.

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Местные СМИ отмечают, что в одной из квартир пятиэтажки также найдено тело супруги убитого полицейского — предположительно, Андрея Мучаева. По словам соседей, на двери заметны следы пуль. Отмечается, что женщина погибла от огнестрельных ранений — при этом, по неподтвержденным данным, стрелок находился внутри квартиры.

По решению руководства МВД России в Ноябрьск направлена группа сотрудников для выяснения обстоятельств произошедшего. «В ходе выезда будут всесторонне изучены обстоятельства гибели двух участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г. Ноябрьску, выявлены причины, которые привели к трагедии. Также получат правовую оценку действия руководителей, ответственных за морально-психологическую подготовку в подразделении. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что силовики проверят, как проходила морально-психологическая подготовка в подразделении, где работали погибшие полицейские. При необходимости должностные лица будут привлечены к ответственности.

Проверку запустили и в Следственном комитете. «В настоящее время на местах происшествий работают три следственно-оперативные группы в составе следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов отдела криминалистики <...>. В Ноябрьск дополнительно командирована следственная группа в составе сотрудников отдела криминалистики следственного управления», — уточнили в ямальском главке СКР.

Позже в ведомстве возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» по факту трагедии. «Это чрезвычайная ситуация, вопиющая для нашего города. Это трагедия, унесшая человеческие жизни. Правоохранительные органы занимаются расследованием этого ЧП. Мы со своей стороны готовы оказать и оказываем всестороннюю поддержку для следствия в рамках наших полномочий», — прокомментировал произошедшее мэр Ноябрьска Алексей Романов, его цитирует местный телеканал «МИГ-ТВ».

По данным портала «Ноябрьск-24», оба погибших перевелись в полицейское отделение, где они работали вплоть до гибели, около года назад. Коллеги отзываются о них положительно. Телеграмм-канал «112» отмечает, что трагедия могла произойти на почве ревности. По неподтвержденным данным, недавно Андрей Мучаев узнал, что Владимир Анчугов часто встречался с его женой.

«Лейтенант сорвался: сначала застрелил жену из табельного пистолета, затем поехал в отдел и выпустил пулю в затылок другу. Забрал ключи от его машины, уехал на другой конец города и застрелился. Пистолет следователи нашли под сиденьем. Мучаев написал предсмертную записку, рассказал о долгах, неприятностях и объяснил, почему застрелил жену и лучшего друга», — говорится в сообщении «112».

Еще одно убийство сотрудника правоохранительных органов ранее произошло в Могилевской области Белоруссии. Вечером 22-летний инспектор ГАИ Евгений Потапович отправился на место аварии. По данным портала TUT.BY, через 27 минут он прислал коллегам сообщение в мессенджере: «Срочно. Черная «Волга». Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После Потапович перестал выходить на связь.

Силовики объявили о пропаже коллеги и запустили план «Сирена». Тело Потаповича, облитое бензином, обнаружили в окрестностях Могилева тем же вечером. На нем были надеты наручники — при этом выяснилось, что злоумышленники украли табельный пистолет молодого человека.

В преступлении подозреваются трое мужчин, которых сотрудник ДПС заметил в черной «Волге». УВД Могилевского облисполкома выразил глубокие соболезнования родственникам лейтенанта. «Мы скорбим вместе с ними. Это большая потеря для всех нас», — отмечали в ведомстве.