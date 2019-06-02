«Ни капли осадков»: в Москву вернется аномальная жара

На следующей неделе москвичей ожидает тридцатиградусная жара, которая наступит со среды и продлится как минимум до конца недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник будет прохладный день — днем +20… +22°С, и это полностью соответствует норме, может быть, чуть выше нее. А вот со вторника развивается блокирующий антициклон, давление повышается, поэтому наступит жаркая погода», — отметил синоптик.

По его словам, во вторник, 4 июня, температура составит +24… +26 °С. С 5 июня и до конца недели — +27… +31 °С, передает ТАСС. Ночные температуры также будут высокими: начиная с 6 июня столбики термометра зафиксируются на отметке +16… +19 °С, добавил Вильфанд.

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«Устанавливается сухая, жаркая погода. При малооблачном небе солнце будет особенно активно. С понедельника не ожидаем ни капли осадков», — сказал научный руководитель российского Гидрометцентра изданию «Интерфакс». При этом, как сообщил синоптик, к середине недели ветер утихнет, воздух будет сухим и жарким.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился с россиянами схожими прогнозами. «Начиная со вторника, когда Москва окажется в самом центре обширного антициклона, который охватит своим влиянием большую часть Европейской России, в условиях малооблачной и тихой погоды столбики термометров каждый день будут прибавлять по 1–2°С», — написал он в фейсбуке.

Эксперт добавил, что максимальная температура, до которой прогреется воздух с четверга и до конца недели, выше многолетней июньской нормы на 8–9 °С.

В течение всей недели будет «постепенный рост температуры до уровня жары», передает РИА «Новости». Специалист центра «Фобос» отметил, что москвичей ожидает в четверг +28… +33°С, а затем — в последующие дни — «столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку», пообещал синоптик.

Он отметил, что такие показатели прогреют воду до 23 градусов. Однако такая засушливая и жаркая погода грозит пожарами.

Тем временем Роспотребнадзор предупредил россиян, чем может закончиться охлаждение в фонтанах. В ведомстве отметили, что, помимо простуды, купающиеся рискуют заразиться различными инфекциями.

«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — подчеркнули в ведомстве.

Также сотрудники Роспотребнадзора добавили, что, купаясь в городском фонтане, можно травмироваться, в том числе и из-за электричества от подведенных коммуникаций или освещения.

Ранее ведомство в связи с установлением в ряде регионов России «аномально жаркой погоды, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года», опубликовало на своем сайте рекомендации по защите от жары.

В службе посоветовали, прежде всего, ограничить пребывание на улице, а также снизить физические нагрузки до минимума. Принимать душ с прохладной водой. И если все-таки необходимо выехать в город, то следует планировать поездки на утро или вечер, ограничив использование общественного и личного транспорта.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует проветривать помещения, надевать легкую одежду из натуральных светлых тканей, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.

В ведомстве дали также советы по питанию. Так, следует отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, заменив его морепродуктами. Стоит также меньше употреблять копченостей и скоропортящихся продуктов. Для профилактики обезвоживания Роспотребнадзор рекомендует пить больше жидкости — но не сладкую газировку, энергетики и алкоголь.

31 мая в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили, что в Москве из-за наступившей жары начали работать «комнаты прохлады», передает РИА «Новости».

Эти «комнаты» представляют собой актовые залы, гостиные, столовые, в которых созданы необходимые условия для комфортного отдыха жителей столицы. Помещения оборудованы кондиционерами, кулерами с водой. Кроме того, организован досуг посетителей: можно посмотреть телевизор, почитать или поиграть в настольные игры.

В Москве подобные «комнаты» открылись в 37 центрах социального обслуживания и 96 филиалах указанных учреждений, отметили в соцзащите. Они принимают посетителей с 9.00 до 20.00 (понедельник — четверг), до 18.45 в пятницу, до 16.00 в субботу.