Сезон открыт: как аферисты грабят москвичей

С началом дачного сезона на столичных вокзалах в разы увеличивается число мошенников. Они пользуются рассеянным вниманием москвичей и либо заставляют их самостоятельно отдать деньги под разными предлогами, либо в нужный момент срезают кошелки. 28-летняя Екатерина часто бывает на Киевском вокзале — на электричке она ездит домой в сторону Внуково. Девушка отмечает, что в часы-пик станции изобилуют цыганами. При этом охрана давно не обращает на них внимание. Обычная история — покупать билет на поезд в автомате, в то время как под тобой шарится цыганский ребенок.

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«Все методы очень простые: у меня у самой один раз таким образом вытащили несколько купюр из кошелька. Давят на жалость («больной ребенок и тысяча и одна причина ему помочь»), свою якобы инвалидность или же просто предлагают погадать на будущее. На моем направлении уже лет 5 орудуют одни и те же пожилые женщины — я даже частично выучила их расписание.

Один раз стоило подойти и дать мелочь на «больного ребенка» — впечатлений хватило на всю жизнь. Прямо на платформе вытащили остальные деньги из кошелька, хотя я в него смотрела», — поделилась Екатерина с «Газетой.Ru».

Ад не кончается и в самом вагоне. «Один раз ехала домой и видела, как цыганка подсела к женщине лет 40. Начала разговаривать с ней, все выглядело безобидно. Выяснилось, что нам с ней выходить на одной станции. Уже на платформе я наблюдала картину, как женщина, которую встречал муж с детьми, в шоке осознает, что у нее больше нет с собой сумки», — рассказала москвичка.

День на площади трех вокзалов — Ленинградского, Ярославского и Казанского — больше похож на выставку обиженных и ущемленных. Буквально на каждом шагу: попрошайка с картонной табличкой, беременная девушка, стоящая на коленях, или же маленький ребенок с протянутой рукой.

По наблюдению корреспондента «Газеты.Ru», который посетил столичные вокзалы, самый распространенный тип попрошаек — женщины 30-40 лет. Мягким, быстрым голосом они быстро завладевают вниманием собеседника, начинают заваливать фактами из его жизни, хвалить, делать предсказания или же помогать исправить нынешние неурядицы. Отсутствие наличных давно не проблема — юная девушка в фиолетовой блузке с легкостью соглашается на предложение цыганки перевести деньги с помощью мобильного банка.

По соседству с такими гадалками стоят опрятно и ухоженно выглядящие молодые люди. Отличительная черта — чемодан и табличка с рукописной надписью: «Помогите вернуться домой». Денег они не просят, а лишь на все здание вопят о своем несчастье и заставляют окружающих почувствовать себя неловко. Так купюры и попадают в лежащую на полу шапку мошенника.

Рядом с ними — «беременные» женщины, которые стоят на коленях и выпрашивают средства на содержание будущего ребенка, который чаще всего оказывается силиконовой подкладкой.

У неравнодушных при виде таких мам, сидящих на бетонном полу, разрывается сердце — они либо пытаются поднять женщин, либо просто дают деньги и уходят. Еще один тип — пожилые дамы с иконами. Стоят в скрюченной состоянии на коленях так, что трудно заметить лицо. Также призваны вызывать жалость у прохожих.

С назойливыми цыганами столкнулся и 21-летний студент из Москвы Георгий. В апреле он вместе с девушкой отдыхал в сквере около станции метро «Дубровка»». Внезапно к ним подошла женщина средних лет вместе с маленькими детьми. Она начала делать комплименты, предсказания, а после обратилась за вознаграждением. Молодые люди отказали — цыганка восприняла отказ адекватно и ушла.

«Однако, как известно, настоящим козырем любых попрошаек являются дети. Они тут же подбежали к нам с рассказами о том, что им совсем нечего есть. На повторный отказ отреагировали резко. Начали приставать к девушке и пытались забрать очки. Она всячески просила их остановиться, по началу отшучивалась, но когда терпение лопнуло, пришлось буквально отбиваться», — поделился Георгий.

Уличных аферистов повстречала и 19-летняя Нина, студентка 2-го курса МГЛУ. Недавно она вместе с подругой сидела у входа в Парк Горького. К девушкам подошла цыганка и спросила дорогу.

«Затем она быстро сменила тему и начала говорить, буквально как скороговорку, какие-то непонятные слова. Было очевидно, что текст подготовленный. Она в красках рассказала про наше будущее, а затем попросила деньги.

Будучи под впечатлением, мы перевели ей на карту 1,5 тыс. рублей, так еще и браслет золотой отдали», — рассказала она «Газете.Ru».

Отметим, что статьи Кодекса города Москвы об административных правонарушениях предусматривают незначительные штрафы за попрошайничество. Так, статья 3.8 «Приставание к гражданам в общественных местах» предусматривает штраф от 100 до 500 рублей. Он накладывается в случае «навязчивых действий гражданина против воли другого человека — в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера».

Статья 10.9 «Занятие попрошайничеством на территории метрополитена и ММТС, а также в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей станций» в свою очередь влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Поэтому в метро попрошаек все же меньше — заработки в других общественных местах обойдутся куда дешевле.

Примечательно, что статья 151 УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством или попрошайничеством предусматривает обязательные работы на срок до 480 часов, до двух лет исправительных работ, арест на срок до шести месяцев, а также лишение свободы на срок до четырех лет. Тем не менее цыганских детей еще нужно поймать. Четко отложенные схемы побега помогают сохранять семейный бизнес. А москвичам лишь остается сохранять бдительность, на автомате прятать мобильный телефон и плотно прижимать к себе сумку.

«Газета.Ru» направила запрос в столичный главк МВД с просьбой рассказать, как ведомство борется с уличными злоумышленниками, выросло ли их число за последние годы, а также попросила составить портрет типичного мошенника. Ответа не момент публикации не последовало.