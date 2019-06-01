Скандал в Иваново: бывший губернатор попал за решетку

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. «В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков», — подтвердила она агентству.

Реклама

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Ивановской области, задержание экс-губернатора связано с банкротством местной птицефабрики.

По сведениям «Интерфакса», Конькова подозревают в осуществлении мошеннических схем при выделении бюджетных средств компании «Ивановский бройлер» на сумму 750 млн рублей. Источник агентства сообщил, что следователи уже изъяли документы в правительстве и парламенте Ивановской области.

60-летний Павел Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 года, когда заменил на этом посту своего предшественника Михаила Меня — Коньков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, а уже в 2014 году одержал победу на региональных выборах. В 2017 году он был освобожден от должности по собственному желанию, однако остался в политике, став депутатом областной думы.

Он родился в 1958 году в городе Иваново, закончил Московский текстильный институт, с 1984 года работал на Ивановском заводе текстильного машиностроения. В 1996-м ушел в бизнес — занимал должности начальника отдела, технического директора, президента компании «Мегаполис». Являлся генеральным директором и председателем совета директоров Колобовской ткацкой фабрики. Был исполнительным директором отделочной фабрики «Красный Октябрь». В политике Коньков с 2003-го, когда он был избран депутатом Законодательного собрания Ивановской области.

О прекращении деятельности местной птицефабрики стало известно в сентябре 2018 года, когда соответствующее решение принял комитет кредиторов ОАО «Ивановский бройлер» в присутствии члена правительства, директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Дениса Черкесова. Предполагалось, что имущественный комплекс предприятия передадут в аренду, а впоследствии птицефабрику продадут — об этом сообщали местные СМИ.

Речь о возможном банкротстве птицефабрики шла еще в 2015 году — именно тогда портал «Иваново News» рассказал о собрании кредиторов, на котором стал вопрос о прекращении деятельности предприятия. Однако вероятность банкротства шокировала и инвесторов, и собственников птицефабрики. «Для меня это был шок, конечно. Потому что на том фоне, где идет развитие птицеводства, это, наверное, преступление», — сказал изданию один из кредиторов Владимир Петров, поставлявший комплексу оборудование.

Председатель совета директоров Павел Кудряшов в разговоре с корреспондентом издания выразил надежду, что фабрику еще можно спасти. «Понятно, что есть прохождение процедуры. И, в принципе, если по нормативам, то надо объявлять о ликвидации либо предлагать какие-то другие возможные выходы из этой ситуации», — сказал он местному изданию. По мнению Кудряшова, выйти из кризиса мог бы помочь инвестор, который был готов провести процедуру оздоровления. «Здесь полное непонимание со стороны кредиторов, — заявил он. — И я как собственник тоже не понимаю, кому выгодна ликвидация предприятия. После ликвидации начнется реализация имущественного комплекса, которая не покроет всей части долгов».

На совещании в областном правительстве конкурсный управляющий Александр Рычагов сообщил, что убытки в первом квартале составили 100 млн рублей, а во втором – 40 млн.

Тогда же, в 2015-м, «Ивановская газета» сообщила о том, что процедура банкротства «Ивановского бройлера» была запущена еще в 2013 году: для того, чтобы предприятие было признано платежеспособным, оно должно было погасить долги на сумму 1 млрд 600 млн рублей. Однако таких денег у птицефабрики не было — она работала в убыток. В 2013 же году был назначен конкурсный управляющий предприятия.

О проблемах на птицефабрике местные СМИ сообщали еще в 2014-м: по информации «Иваново. News», с лета 2013-го на предприятии задерживали зарплаты и увольняли сотрудников. В начале зимы 2014-го на фабрике прошла забастовка сотрудников убойного цеха, после которой долги сотрудникам погасили — однако это произошло только в результате вмешательства прокуратуры. Следом за этими событиями на предприятии сократили зарплаты сотрудников, а 200 человек — это пятая часть всего штата — были уволены.