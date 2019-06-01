Стрельба в Вирджинии: 12 погибших

При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.

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Стрелок — работник коммунальных служб — вошел в здание городского муниципалитета и открыл беспорядочную стрельбу. Так он прошел все три этажа здания, пока не встретил вооруженное сопротивление со стороны четверых полицейских. В перестрелке Крэддок получил несколько ранений и скончался на месте.

В сотрудника полиции, участвовавшего в длительной перестрелке, также попало несколько пуль — офицер выжил благодаря баллистическому жилету, рассказал начальник местной полиции Джеймс Сервера.

После стрельбы четыре человека были госпитализированы и отправлены на операцию. Сотрудники больницы сказали, что три человека находятся в критическом состоянии и один в удовлетворительном.

Отмечается, что один из погибших был найден в автомобиле на парковке перед входом в здание, передает ФАН.

По словам полиции, причиной акта агрессии было недовольство Крэддока чем-то, связанным с работой муниципальных органов.

«Это самый ужасный день в истории Вирджиния-Бич. Погибшие и пострадавшие люди — наши друзья, коллеги, соседи»,

— сказал мэр города Бобби Дайер.

На месте происшествия были обнаружены пистолет калибра 0,45 дюйма с глушителем и увеличенным магазином, винтовка и большое количество боеприпасов.

ФБР также помогает местным властям разобраться в инциденте — бюро направило в город команду экспертов, передает НСН.

Крэддок работал сертифицированным инженером в Департаменте коммунальных услуг. Он указан в пресс-релизах департамента в качестве контактного лица для получения информации о местных дорожных проектах за последние несколько лет.

В 1996 году — после окончания средней школы Денби в Ньюпорт-Ньюс — Крэддок служил в Национальной гвардии. В уголовных базах данных он не проходил, единственным его правонарушением было нарушение правил дорожного движения в 2013 году.

Также Крэддок получил степень бакалавра в области гражданского строительства в Old Dominion University и ранее работал в Центре подготовки и поддержки армии, а также на местном производственном предприятии.

В середине прошлого месяца президент США Дональд Трамп призвал казнить всех, кто убивал сотрудников полиции. Об этом он сказал на мероприятии, посвященном памяти погибших полицейских при исполнении своих должностных обязанностей. Глава Белого дома отметил, что нападения на сотрудников полиции должны прекратиться.

Он предложил приговаривать убийц к смертной казни «быстро».

«Преступники, которые убили офицера полиции, должны незамедлительно по суду приговариваться к смертной казни, но суд должен идти быстро», — подчеркнул американский лидер.

В апреле нынешнего года один человек погиб и трое получили ранения при стрельбе в синагоге хабадской общины калифорнийского городка Пауэй вечером 27 апреля. Стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 открыл Джон Эрнест — 19-летний студент Калифорнийского государственного университета в Сан-Маркосе.

«Нападавший просто стрелял, стрелял, стрелял, стрелял. Как сумасшедший. Хаотично и безостановочно», — сказал Дэнни Алмог, чей друг Алмог Перец был ранен в ногу, когда прятал детей, находившихся под обстрелом, в безопасное место — сразу после начала атаки.

Свидетели сказали, что 34-летний Перец схватил детей во время стрельбы и побежал с ними к ближайшему выходу.

«Он схватил всех детей в свои руки и просто бежал к выходу. Затем он увидел еще одного ребенка. Он вернулся за ним, схватил и начал бежать, и именно тогда стрелок ранил его в ногу. Но Алмогу было все равно. Он продолжал бежать с детьми», — рассказали свидетели.

В удовлетворительном состоянии он был отправлен в больницу вместе с 57-летним раввином Израилем Гольдштейном, которого ранили в руку и который, по словам медиков, потерял указательный палец, и 8-летней девочкой по фамилии Даан, получившей осколочные ранения ноги и лица. 60-летняя Лори Кэй умерла от полученных травм.

После атаки Эрнест попытался скрыться от полиции на машине. При этом во время погони он позвонил на номер 911 и сам назвал себя нападавшим. Полиция задержала его, блокировав автомобиль. После этого он был арестован и допрошен сотрудниками ФБР.