Смерть любовницы: за что задержан глава Раменского района

Покинувший два дня назад пост главы Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, приводит ТАСС слова представителя Главного следственного управления регионального управления Следственного комитета Евгении Кирюшиной.

Реклама

«Все подтверждаю — и задержание, и информацию о жертве», — сказала представитель правоохранительного ведомства.

Интересно, что об увольнении Кулакова правительство Московской области почему-то сообщило только после того, как в СМИ стала расходиться новость о его возможной причастности к убийству.

«29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия главы Раменского района Московской области», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы регионального правительства, обнародованное вечером в пятницу, 31 мая.

При этом еще днем 29 мая он посещал Центр материнства и детства в Раменском и поздравлял родителей родившегося пятитысячного ребенка в ранге главы района.

Исполняющим обязанности назначен Воробьев Сергей Николаевич — первый заместитель главы муниципального района, передает ФАН.

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Вскоре – 4 мая — ее нашли задушенной в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, оставленном в лесополосе на улице Арктической. Поначалу причины скоропостижной смерти Евгении 1980 года рождения не разглашались. Сейчас стало известно, что в этом деле может быть замешан криминал, передает портал «Подмосковье сегодня».

Как рассказали в ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, труп Исаенковой в автомобиле нашли еще 4 мая. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако уже первая экспертиза показала, что причиной смерти могла стать асфиксия.

«Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Автомобиль изъят, Назначено проведение комплекса экспертиз для более точного определения причин смерти», — пояснили тогда в управлении.

Последний раз живой Исаенкову видели 2 мая. В этот день она поздно вышла из дома, сказав домочадцам, что должна помочь одному хорошему человеку. Села в машину и уехала. При этом свой телефон Исаенкова с собой не взяла, но зачем-то захватила сотовый своей дочери.

«В свидетельстве о смерти фигурирует не только асфиксия. Там также написано об ударе тупым предметом», — рассказала одна из подруг Евгении.

Незадолго до смерти правозащитница развелась с мужем. Большинство знакомых Евгении предполагают, что причиной убийства могла стать ее профессиональная деятельность.

«На своей странице в социальной сети она резко высказывалась по ряду вопросов. Например, активно выступала за объединение района в городской округ, что многим не нравилось. Она прямо писала о том, что у нее есть недоброжелатели. А в конце апреля упоминала о каких-то серьезных проблемах, но что это за проблемы, предпочла не разглашать, — поясняли знакомые погибшей.

Впрочем, по информации РЕН-ТВ, у Исаенковой и Кулакова был роман. Супруга чиновника, узнав о связи мужа на стороне, начала оказывать на него давление. Кулакова заподозрили в расправе после того, как в машине Исаенковой были найдены следы его ДНК. Его вызвали на допрос, и проверка на полиграфе усилила подозрения причастности его к убийству.

«Она была человеком с активной гражданской позицией. Не во всем и не всегда мы с ней сходились во мнениях и оценках, не всегда ее решения были лишены эмоций, но это был переживающий за свою малую родину человек. Вообще и мое решение прийти в Общественную палату района во многом связано с ней. Она меня стыдила, что для области я работаю, а для района не нахожу времени. Вот под ее влиянием я и подал документы», — рассказал председатель Общественной палаты Раменского района Олег Стогов.

По его словам, он очень тяжело переживает утрату.

«Уже после ее смерти я пересматривал чат Общественной палаты и те фотографии и видео, которыми мы делились. Есть одно видео, где она с коллегами по палате катается на детской карусели. Веселая и беззаботная... Такой я ее и запомню: веселую, с легким налетом детства в поведении», — вспоминает чиновник.

В администрации поселка Удельная, где жила Исаенкова, рассказали, что она всегда была активисткой и входила в инициативную группу жителей поселка. Односельчане до сих пор благодарны Исаенковой за то, что ей удалось добиться изменения маршрута прохождения путепровода, который по первоначальному проекту предполагался прямо посередине поселка. Похороны Исаенковой состоялись 16 мая.

Кулаков родился 15 декабря 1974 года в городе Жуковский Московской области. В 1999 году окончил Московский Государственный авиационный институт технический университет. В ноябре 2016 года назначен главой Раменского муниципального района, передает НСН.