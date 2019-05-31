Достали из могилы: как выбивали алименты у астраханца

Житель Астрахани пытался скрыться от судебных приставов в выкопанной могиле. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Астраханской области.

В ведомстве рассказали, что мужчина не выполнял своих родительских обязанностей и задолжал выплату более 200 тыс. рублей своему ребенку. После этого его объявили в исполнительный розыск.

«Должника удалось обнаружить на месте его работы — городском кладбище, когда мужчина непосредственно трудился — копал могилу. Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Только после того, как его назвали по имени и отчеству, он вернулся к жизни», — заявили в ФССП. Там отметили, что позже астраханец был оштрафован.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» в отношении астраханца.

На днях управление ФССП России по Астраханской области составило портрет среднестатистических должников по алиментам. Выяснилось, что среди общего количества неплательщиков алиментов 80% составляют представители мужского пола, 20% — это женщины, забывшие о своих родительских обязанностях. Большая часть (55%) мужчин трудоустроены, чего нельзя сказать о женщинах-неплательщицах — из них работающих лишь 35%.

Ранее, 13 апреля, в Челябинской области двухлетний сын неплательщика алиментов помог судебным приставам найти его отца, прятавшегося в квартире.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, в начале апреля приставы вместе с коммунальщиками проводили рейд и решили зайти к должнику — его супруга начала заверять, что мужа дома нет.

Однако двухлетний сын пары взял одного из приставов за руку и настойчиво потянул его в комнату, где находился отец.

По данным ведомства, житель города Коркино с 2015 года не выплачивал алименты на трех детей от первого брака, долг за это время достиг почти миллиона рублей. Мужчину неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности — суд назначал ему 20 часов исправительных работ, однако должник их так и не отработал.

Ранее, 22 января, в Челябинской области за неуплату алиментов была осуждена 35-летняя мать пятерых детей. В 2016 году ее лишили родительских прав и обязали выплачивать половину своего дохода своим детям, который женщина ранее взяла под опеку.

Так как имущества и официальных источников дохода у нее не было, в 2016 году судебные приставы привлекли жительницу Челябинской области к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата алиментов», а уже в явнаре ей дали реальный срок. Суд отправил злоумышленницу в колонию-поселение на 3 месяца и 8 дней.

Ранее в ФССП России отметили рост числа женщин-должников по алиментам, писал ТАСС. «По состоянию на 1 мая 2019 года на исполнении в территориальных органах ФССП России находятся 826 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, из которых по 78% должниками являются мужчины, по 22% (181 тыс.) — женщины. При этом по сравнению с прошлым годом на 5% увеличилось количество женщин-должников», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что в прошлом году дознаватели службы судебных приставов Московской области завели более 900 уголовных дел за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщил руководитель управления ФССП по региону Николай Коновалов.

«В части выявления преступлений, отнесенных к компетенции службы судебных приставов, дознаватели службы возбудили 1016 уголовных дел по различным составам. Большинство из них, 952, – за уклонение от уплаты алиментов», – отметил Коновалов.

По сообщению ФССП РФ, приставы в 2018 году не смогли найти более тысячи должников по алиментам и предложили признать их безвестно отсутствующими. «Всего в 2018 году судебные приставы помогли сформировать пакет документов о признании должников по алиментам безвестно отсутствующими 1384 взыскателям», — говорилось в сообщении ведомства.