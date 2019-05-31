Развлечения со стюардессой: как погиб Airbus A330

1 июня 2009 года в Рио-да-Жанейро на борт авиалайнера Airbus A330-203 авиакомпании Air France взошли 228 человек: 216 пассажиров, в том числе семеро детей и один младенец, и 12 членов экипажа. Самолет был заполнен практически полностью — свободными оставались всего три пассажирских места.

Реклама

58-летний командир экипажа — француз Марк Дюбуа, — был опытным пилотом: он работал в Air France с 1988 года и налетал 11 тыс. часов. Вторые пилоты — также граждане Франции. У одного из них, 37-летнего Давида Робера, на момент полета насчитывалось 6,6 тыс. летных часов. Второй был пилотом-стажером — 32-летний Пьер-Седрик Бонэн налетал на Airbus A330 и A340 всего 807 часов. Вместе с ним на борту самолета в качестве пассажира летела его супруга Изабель Бонэн и сыновья четырех и восьми лет.

Чуть менее чем за 12 часов рейс AF447 должен был доставить пассажиров из Рио-де-Жанейро в Париж. Вылет был запланирован на 22:03 31 мая по местному времени.

Через два с половиной часа после взлета из аэропорта борт вышел на связь с диспетчерами, как оказалось, в последний раз — пилоты сообщили, что входят в зону турбулентности, а также покидают зону видимости бразильских вышек. Они должны были покинуть «мертвую зону» и войти в зону ответственности Сенегала через 50 минут. Однако сразу после отключения связи бортовой компьютер передал несколько сообщений, одно из них — об отключении автопилота. После этого сообщение с самолетом окончательно оборвалось. В расчетное время оно не возобновилось.

Шансов найти живых меньше с каждым часом

ВВС Бразилии начали поиски пропавшего самолета с 5:30 утра. По маршруту исчезнувшего пассажирского авиалайнера курсировал бразильский военный самолет Hercules С-130, экипаж которого пытался зафиксировать сигналы радиомаяков с «черных ящиков» Airbus. Правительство Франции также заявило, что запросит помощь Пентагона для установления местонахождения самолета.

Еще через четыре часа Парижский аэропорт Шарль-де-Голль, куда самолет уже должен был прилететь, официально объявил о том, что рейс AF447 пропал. К 11 утра министр окружающей среды Жан-Луи Борлоо сообщил, что у самолета уже должно закончиться авиатопливо. «Теперь мы должны рассматривать самый трагический сценарий», — отметил он.

Днем 1 июня представители Air France в ходе пресс-конференции в парижском аэропорту заявили, что шансов найти самолет целым практически не осталось. К исходу дня было объявлено, что лайнер разбился.

Изначально предполагаемая зона исчезновения Airbus A330-200 распространялась на несколько десятков морских миль на полпути от Бразилии к берегам Африки. На следующую ночь появилась информация, что части лайнера обнаружены в территориальных водах Сенегала. Оранжевые точки, похожие на обломки горящего самолета, заметил с воздуха пилот другого пассажирского лайнера, следовавшего встречным пропавшему Airbus курсом. В обозначенную зону направились бразильские и французские самолеты-поисковики, однако предположение не подтвердилось — участники поисков ничего не обнаружили в указанном месте.

Шансов на обнаружение уцелевших пассажиров и членов экипажа практически не осталось: в Рио-де-Жанейро по пропавшему самолету уже объявили трехдневный траур.

Air France также опубликовала перечень национальностей пассажиров пропавшего самолета. Согласно официальному пресс-релизу компании, на нем летели 58 бразильцев, 61 француз, 26 немцев, девять китайцев, девять итальянцев, пятеро британцев, пять ливанцев, четыре венгра, трое ирландцев, трое норвежцев, трое словаков, двое марокканцев, двое поляков, двое американцев. На борту также находились граждане Аргентины, Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Голландии, Эстонии, Филиппин, Гамбии, Исландии, Румынии, ЮАР, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции и России.

Среди бразильцев, находившихся на борту, погиб и 26-летний принц Педру Луис ди Орлеанс и Браганса — прямой потомок последнего императора Бразилии Педру Второго. Кроме того, по данным агентства Reuters, среди пассажиров исчезнувшего самолета были: президент филиала французской компании Michelin в Южной Америке Луис Роберту Анастасиу, глава бразильского подразделения металлургического концерна Thyssenkrupp и один из топ-менеджеров бразильской горнодобывающей компании-гиганта Vale.

Позже в посольстве России в Париже также подтвердили информацию о находившемся на борту аэробуса россиянине и назвали его имя: Андрей Киселев.

Родственники пассажиров из разных стран, приехавшие в аэропорт Парижа встречать своих близких, провели там несколько дней. Им выделили отдельное помещение, где всем нуждавшимся оказывалась психологическую помощь. Родственники некоторых бразильцев, вылетевших на потерпевшем катастрофу Airbus 330 в Европу, также ночевали в международном аэропорту Рио-де-Жанейро.

Один из них, Бернардо Соуза, чьи брат и невестка были на рейсе, жаловался, что от Air France очень сложно добиться информации. «Я приехал в аэропорт, чтобы узнать хоть что-то о родных, но наткнулся на пустую стойку информации», — цитировало его слова агентство Reuters.

Кожаный чемодан с билетом на рейс

Однако узнать хоть какую-то информацию о погибших во время катастрофы людях многие смогли только через неделю. Первые следы исчезнувшего самолета были обнаружены 6 июня — в этот день бразильская поисковая группа нашла личные вещи пассажиров и тела двух погибших мужчин в 900 км от архипелага Фернанду-ди-Норонья. Среди находок оказался кожаный чемодан с билетом на рейс, что исключало всякую возможность ошибки. Неподалеку были также найдены синее кресло самолета, кислородная маска и фрагмент вертикального хвостового стабилизатора.

В течение последующих дней, вплоть до 27 июня, из воды было поднято в общей сложности 50 тел погибших пассажиров, а также многочисленные фрагменты лайнера. Бортовые самописцы, однако, по-прежнему обнаружены не были, что существенно затрудняло расследование.

Поиски тел погибших и обломков самолета продолжались, однако только в 2011 году удалось найти новые фрагменты лайнера — они были обнаружены в Атлантическом океане на глубине 3,4-3,8 км исследователями Океанографического института Вудс Хоул 4 апреля. В тот же день в месте находки был запущен робот, который за 12 часов погружения выявил среди обломков других частей самолета, в том числе параметрический самописец рейса 447 без модуля памяти, который содержит данные. Также были найдены большой фрагмент фюзеляжа, крыло, шасси и оба двигателя.

Власти Франции, руководившие операцией, объявили, что вместе с обломками самолета были обнаружены и останки погибших пассажиров. Чтобы поднять их со дна, правительство объявило тендер на сумму €5 000 000. Довести операцию до конца удалось только 30 мая — к тому времени на поверхность были подняты 75 тел погибших пассажиров.

Всего за время операции спасателям удалось достать со дна 104 тела. Останки других 50 пассажиров были обнаружены на поверхности океана непосредственно после падения самолета. Таким образом, из 228 человек, находившихся на борту, похоронить удалось только 154. Оставшиеся 74 тела не были найдены.

3 июня 2011 года операция по поднятию со дна тел погибших и обломков самолета в Атлантике была официально завершена. Помимо обломков и тел спасателям наконец удалось найти запоминающее устройство параметрического самописца лайнера, а также речевой самописец. Оба предстояло расшифровать специалистам, чтобы пролить хоть немного света на загадочное крушение самолета.

За время расследования Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) выпустило три промежуточных отчета. Финальный специалисты опубликовали только спустя три года после трагедии — 5 июля 2012 года.

Командир корабля не хотел возвращаться

Расшифровав данные «черных ящиков», эксперты пришли к выводу — в этой авиакатастрофе важную роль сыграли турбулентность и отсутствие визуальных ориентиров, но роковым обстоятельством стало обледенение трубки Пито — части авиационного приемника воздушного давления, определяющей скорость и высоту полета.

«Причиной свала самолета послужило отсутствие контроля траектории полета в условиях недостатка информации о высоте и скорости. Кристаллы льда забили каналы датчиков воздушного давления — так называемых трубок Пито», — заявил руководитель расследования Ален Буйяр, отметив, что после этого самолет начал постепенно снижаться.

Пилоты не заметили снижения, несмотря на предупредительные сигналы, говорится в отчете. Как утверждают эксперты, дальнейшие их действия также были ошибочными.

Одной из ошибок стало то, что спустя три с половиной часа полета командир экипажа покинул свое место и отправился спать, оставив второго пилота управлять судном. Уже через пять минут после ухода капитана пилот предупредил экипаж, что самолет входит в зону турбулентности. Еще через четыре минуты отключились автопилот и автомат тяги. Сработал сигнал тревоги, предупреждающий о сваливании, однако пилоты почему-то проигнорировали его.

«Надо заметить, что сигнал тревоги, то прекращавшийся, то включавшийся опять и при этом противоречащий показаниям датчиков в кабине пилотов, сбивал их с толку», — отмечается в отчете. Как удалось установить экспертам, последний раз сигнал тревоги звучал в течение 57 секунд.

За последующие четыре минуты самолет ушел в аэродинамическое сваливание — его крылья просто не смогли удержать машину в воздухе. Бортовые самописцы зафиксировали, что пилоты пытались предотвратить падение. Однако делали они это с нарушением правил — нос самолета направляли вверх, в то время как правила предписывают опустить его.

Осознав критичность ситуации, экипаж бросился будить командира корабля. Однако тот, как свидетельствуют данные, некоторое время отказывался вернуться — он уединился со стюардессой и не желал покидать ее. Когда капитан наконец ворвался в кабину, сигнал тревоги уже оповестил о потери скорости.

Из последних данных расшифровок слышен только крик командира: «У нас нет никаких показателей, мы не можем доверять приборам!».

«Ориентируясь на аэродинамические шумы и тряску, пилот решил, что, должно быть, скорость самолета слишком высока. Несмотря на то, что индикатор свала неоднократно срабатывал, команда так и не поняла, что началось сваливание и самолет стремительно падает», — отмечает в отчете Ален Буйяр.

В результате лайнер врезался в воды Атлантики со скоростью 180 метров в секунду. Это столкновение стало смертельным для всех, кто был на борту.

В память о погибших в природном парке Рио-де-Жанейро был установлен памятник в виде прозрачного панно, на котором изображены 228 ласточек — каждая символизирует участника рейса 447. Между ласточками выгравирована надпись «в память». Она продублирована на 21 языке мира — по числу стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.