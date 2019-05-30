Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ

По факту смерти школьницы во время сдачи ЕГЭ в Чебоксарах запущена проверка, сообщили РИА «Новости» в республиканском управлении Следственного комитета РФ.

В минувшую среду, 29 мая, на территории школы №38 города Чебоксары во время ЕГЭ по математике скончалась ученица. Девочка писала работу в течение часа, после чего почувствовала себя плохо и вышла в коридор. Прибывшие вскоре врачи пытались реанимировать ее, однако сделать это не удалось — девушка скончалась.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике, причинами смерти 18-летней школьницы могли стать волнение и жара — во время сдачи экзамена температура воздуха в Чебоксарах составляла +27°C.

«Скорее всего, совокупность этих факторов повлияла на то, что у нее сердце просто не выдержало. Врожденный порок дал о себе знать», — заявила РИА «Новости» уполномоченный по правам ребенка Елена Романова. Как сообщили СМИ родители одноклассников погибшей девочки, ее похоронят уже в эту пятницу – 31 мая.

Известно, что перед экзаменом погибшей школьнице настоятельно рекомендовали сдавать его в щадящем режиме. Однако девочка приняла решение проходить итоговую аттестацию в обычном порядке. «Она хотела поступить в вуз на медицинский факультет — хотела быть врачом. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством, при сдаче экзаменов в щадящем режиме поступление в вуз практически невозможно, нужно сдавать вместе со всеми, на общих основаниях», — рассказала Романова.

Омбудсмен отметила, что смысла винить во всем ЕГЭ нет, так как возврат к традиционной форме сдачи экзаменов не избавит школьников от стресса. «Видеонаблюдения никто не отменит, и жесткие требования по допуску на экзамены без технических средств тоже никто отменять не будет. Изменение формы экзамена или его названия не уменьшит стрессовую ситуацию», — пояснила она.

По словам уполномоченного, перед экзаменом нужно настраивать детей на то, чтобы они излишне не волновались: «Нужно четко рассказать, как это будет происходить, и объяснять им, зачем все это нужно».

Внимательнее относиться к здоровью – как ментальному, так и физическому – призвали сдающих ЕГЭ и в Рособрнадзоре. В ведомстве напомнили, что любой участник экзамена, который испытывает проблемы со здоровьем в дни проведения экзамена, может перенести срок сдачи выбранных предметов на резервные дни, предоставив медицинскую справку.

Кроме того, для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов также могут быть созданы особые условия. В частности могут быть организованы пункты проведения экзаменов в медицинских учреждениях и на дому, если организаторов предупредят заранее.

Между тем жара в аудиториях во время экзаменов нередко доводит до обморочного состояния даже здоровых школьников. Дмитрий Карпов, который в этом году выпускается из одной из столичных школ, также столкнулся с невыносимыми условиями сдачи экзамена. Он писал ЕГЭ по математике накануне — в тот же день, когда произошла трагедия в Чебоксарах.

«Мы сдавали в старой, советской школе, в которой, естественно, не было кондиционеров, а через открытые окна только летел пух. Было невыносимо жарко, поэтому мне приходилось несколько раз покидать аудиторию, чтобы умыться. Экзамен по математике и так очень объемный, отвлекаться некогда, а тут приходилось приводить себя в порядок, так как физически продолжать работу было сложно.

Троим моим одноклассникам, которые за два дня до этого сдавали литературу пришлось завершить экзамен досрочно, так как из-за жары им стало плохо», — рассказал он «Газете.Ru».

Экзамен по литературе сдавал и 18-летний Даниил (имя изменено — «Газета.Ru») из Ростова-на-Дону. Начало аттестации было запланировано на 10.00, однако школьников собрали за два часа до экзамена.

«Два часа вникуда, только вызвали излишний стресс. Когда вошли в аудиторию, там стояла адская духота. Открыть окно нараспашку тестотехники отказались, так как боялись, что материалы может сдуть ветром. В итоге пришлось сидеть в жаркой аудитории. Спустя два часа мозги начали откровенно плавиться. У меня закружилась голова, я вышел в коридор и попросил довести меня до медпункта.

Мне было очень плохо, я весь побледнел. Пришлось около 20 минут приходить в себя в кабинете у медсестры, где работал лишь вентилятор рядом с окном, откуда шел теплый воздух. В общем, из-за плохого самочувствия я завалил одно из сочинений.

Понятное дело, что всем плевать на то, что ты был в медпункте. Прошло три с половиной часа — работы забирают», — поделился выпускник с «Газетой.Ru».