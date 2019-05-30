«Герой, а не мясо»: как накажут циничную студентку медвуза

Провокационные посты в твиттере новосибирской студентки Анны Лучининой вызывали бурную реакцию со стороны родственников одного из погибших пациентов, которого девушка оскорбила в своих публикациях. Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Когда батя ночью с 2 до 7 стоял в операционной, а этот … (мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации) все равно потом умер, вот это подстава подстав (хотя в принципе было ожидаемо, т.к. порезали его как колбасу)», — писала студентка, скрины сообщений которой публиковал телеграм-канал «Life Shot».

Родственники мужчины, упомянутого в публикации, оказались настолько возмущены высказываниями девушки, что решили добиваться ее отчисления из медицинского университета, в котором Лучинина в данный момент обучается на бюджете. Кроме того, они также намерены обратиться в суд.

«Я выступаю только за то, чтобы Анна понесла наказания. Все претензии — к ней, за ее подлый язык. Родители мои думают даже в суд подать, отстаивать честь и достоинство дяди, потому что она назвала его человеком нетрадиционной ориентации», — подчеркнула родственница оскорбленного пациента.

По словам девушки, ее дядя, которому было всего 40 лет, стал участником потасовки во время отдыха в кафе. Там он попытался вступиться за молодого человека и заслонил его собой от удара ножом.

«Он — даже не участник конфликта! Спас ценой собственной жизни! Его с тремя ножевыми привезли в больницу, оперировал отец Анны, с 2 до 7 утра шла операция. И тут я читаю такое. Мой дядя — герой, а не мясо! Конечно, я позвонила в ее вуз», — заявила возмущенная родственница.

Однако в Новосибирском государственном медицинском университете применять к пятикурснице санкции отказались, заявив, что блог в твиттере могла вести не она.

«Мне начали рассказывать, что такое интернет. «Вы же понимаете, что юридически невозможно доказать, что это она» и прочие философские беседы начали вести. Я говорю, вы почитайте ее микроблог, там волосы дыбом станут! И я скинула декану все ее высказывания», — рассказала девушка газете «КП». Предположительно, после этого фотографии постов девушки стали распространяться, после чего их выложили в социальные сети.

По ее словам, семья намерена добиваться отчисления студентки в любом случае, чтобы та не смогла стать врачом: «У нас тут одна поликлиника, одна больница. После учебы она придет работать сюда. Каково будет нам?

Каково будет детям моего дяди — им сейчас по 10 и 12 лет? Она будет у них перед глазами. Живым напоминанием про эти слова «порезали как колбасу».

Как считает «КП-Новосибирск», публикации Лучининой могли остаться незамеченными, если бы не бывшая подруга, которая решила наказать ее за излишнюю циничность. По словам девушки, мужчина, про которого написала студентка, был родственником ее знакомой, поэтому она просто не смогла промолчать.

«В майские праздники произошла трагедия, поножовщина, из-за которой на операционном столе умер человек, родственник моей знакомой. И тут я зашла на страницу Ани и вижу этот твит — про «колбасу». У нее был открытый аккаунт. Это вранье, что он был закрыт», — рассказала изданию девушка, признавшись, что именно она показала публикацию родным погибшего.

При этом сама Анна Лучинина уже принесла публичные извинения за свои высказывания. Свой пост она опубликовала в одном из сообществ Новосибирска «АСТ-54».

«В первую очередь, хотелось бы извиниться за то, что все вы стали невольными участниками и свидетелями межличностного конфликта, который не предполагал выйти за допустимые рамки приличия и стать достоянием общественности», — написала девушка.

По ее словам, она сама, ее родители и руководство вуза стали жертвами некого «коварного плана». «Я не буду отрицать того факта, что информация, присутствующая в скринах, имела место быть… хотела бы попросить дать мне возможность восстановить истинную картину событий», — заключила студентка.

Напомним, что ранее из-за скандальных твиттов Анны Лучининой из городской больницы решил уволиться ее отец, который работал там хирургом и состоял на должности завотделением.

«Я уволюсь, конечно, с больницы в ближайший месяц. Я работать здесь не буду тоже, хочу меры такие принять. Население настроено очень негативно не только к ней, а к врачам вообще», — рассказал Вячеслав Лучинин во вторник, 27 мая, порталу ngs.ru .

По его словам, он уже провел беседу со своей дочерью, которая заявила, что все ее высказывания были сфабрикованы. Кроме того, ее твиттер аккаунт якобы был закрыт для всех, за исключением нескольких друзей.

«Одна из подружек, есть версия такая, скопировала страницы ее, отредактировала и выложила с целью отомстить ей, в социальной сети. Сейчас по этому поводу ведутся разбирательства. Мы обращаемся в судебные органы», — рассказал отец студентки.