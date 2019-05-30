Вынужденная посадка: что случилось с Airbus в Москве

Пассажирский самолет Airbus А320, выполнявший рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Грозный, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщают агентства ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Собеседник ТАСС в экстренных службах уточняет, что причиной вынужденной посадки стал сработавший датчик пожаротушения. По его словам, экипаж два часа вырабатывал топливо, а затем приземлился в штатном режиме.

На борту лайнера находились 155 человек — в результате инцидента никто из них не пострадал. К воздушному судну подъехали около 10 пожарных расчетов, однако их помощь не понадобилась.

Источник РИА «Новости» в свою очередь отмечает, что вынужденная посадка, по предварительным данным, произошла из-за неисправности системы пожаротушения. Собеседник агентства добавил, что самолет приземлился в Москве в 10:22. Тем временем источник газеты «Ведомости», близкий к экстренным службам «Шереметьево», сообщает, что причиной вынужденной посадки стало срабатывание одного из датчиков сигнализации — какого именно, не уточняется.

В «Аэрофлоте» в свою очередь сообщили, что пожарная сигнализация в лайнере могла сработать из-за закурившего пассажира. Технических проблем после проверки выявлено не было. Принято решение, что в 12:00 борт вылетит по маршруту в Грозный.

Ранее, 28 мая, сообщалось об аварийной посадке в Иркутске самолета Boeing авиакомпании «Северный ветер», который летел из Благовещенска в Москву. На борту находились 149 пассажиров, отметили в пресс-службе иркутского аэропорта. По данным СМИ, причиной инцидента стала техническая неисправность.

Двумя днями ранее, 26 мая, летевший из Пекина в Санкт-Петербург Airbus A330 совершил вынужденную посадку после сигнала об отказе двигателя. Об этом РИА «Новости» сообщили в управляющей компании аэропорта «Пулково». «При подходе на посадку в аэропорт «Пулково» экипаж рейса Пекин — Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки», — рассказали в пресс-службе.

Источник РИА «Новости» в авиационных службах в свою очередь отмечал, что изначально экипаж самолета сообщил о подозрении на возгорание в одном из двигателей, однако позже скорректировал данные на отказ двигателя.

Тем не менее инцидент не повлиял на работу петербургского аэропорта. Следственный комитет России объявил о проверке по факту аварийной посадки рейса из Пекина. Ее результаты пока не публиковались.

16 мая 2019 года еще одну аварийную посадку совершил борт авиакомпании Air Astana, который летел из Нур-Султана в Москву. Инцидент произошел после срабатывания датчика о технической неисправности самолета, подчеркивал в разговоре с РИА «Новости» представитель аэропорта.

Напомним, что 5 мая в столице произошла крупная авиакатастрофа. Лайнер Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку в «Шереметьево» после 28 минут полета. В результате жесткого приземления у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По предварительным данным, в лайнер ударила молния, которая привела к потере радиосвязи с диспетчером.

На борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа — 41 человек погиб. В СК рассматривают следующие версии ЧП: недостаточная квалификация пилотов или диспетчеров, неблагоприятные метеоусловия и неисправность лайнера.

За неделю после аварии в Москве «Аэрофлот» отменил порядка 50 рейсов, который должны были выполнять SSJ-100, обращала внимание газета «Коммерсант». Накануне, 29 мая, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что

катастрофа «Суперджета» в Шереметьево случилась в связи с серьезными проблемами в авиационной отрасли. Он подчеркнул, что решения этих вопросов ГП требует от уполномоченных госорганов и авиапредприятий уже несколько лет.

В ходе выступления в Госдуме Чайка также подчеркнул, что государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям. «Обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. <...> Сейчас не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы. <…> Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально», — пояснил генпрокурор.

Он добавил, что Минтранс до сих пор не разработал необходимые нормативные правовые акты — в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей, подготовки персонала.